MHP'li Yöneticiler Şehit Abisini Ziyaret Etti

İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Polis memuru Kadir Cihan Karagözlü, İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik 7 Haziran 2016'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 meslektaşı ve 12 siville birlikte hayatını kaybederek Şehit düşmüştü.

MHP Alanya İlçe Yöneticileri Sıtkı Tabakçı, Orhan Baysal ve MHP Türkler Mahalle Başkanı Mehmet Şahin, Şehit Polis Memuru Kadir Cihan Karagözlü’nün Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde yaşayan abisi Yasin Hakan Karagözlü’yü ziyaret ettiler.

Ziyarette İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın selamlarını ileten MHP’li yöneticiler “Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların aileleride bizim emanetlerimizdir.” diyerek Karagözlü ailesinin her daim yanlarında olduklarını belirttiler.

Kaynak : İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)