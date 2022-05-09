banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.466,22
ALTIN
903,57
DOLAR
15,08
STERLİN
18,60
EURO
15,90
Zeytinburnu Kış Spor Okullarının Kapanışı Görkemli Oldu (VİDEOLU)
Zeytinburnu Kış Spor Okullarının Kapanışı...
İmamoğlu: Bizi beton duvarlar değil,bereketli tarlalar aydınlığa kavuşturacak
İmamoğlu: Bizi beton duvarlar değil,bereketli...
CHP'Lİ Vekil Karabat: Savaş Eğitimi de Vurdu !
CHP'Lİ Vekil Karabat: Savaş Eğitimi...
İstanbul'da 34 Meydan'a 34 Şahmeran
İstanbul'da 34 Meydan'a 34 Şahmeran

MHP'li Yöneticiler Şehit Abisini Ziyaret Etti

MHP Alanya İlçe Yöneticileri İstanbul Fatih ilçesine bağlı Vezneciler'de Şehit düşen polis memuru Kadir Cihan Karagözlü’nün tatil için Alanya'ya gelen abisi Yasin Hakan Karagözlü evinde ziyaret ettiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:26
MHP'li Yöneticiler Şehit Abisini Ziyaret Etti
banner171

İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Polis memuru Kadir Cihan Karagözlü, İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik 7 Haziran 2016'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 meslektaşı ve 12 siville birlikte hayatını kaybederek Şehit düşmüştü.
MHP Alanya İlçe Yöneticileri Sıtkı Tabakçı, Orhan Baysal ve MHP Türkler Mahalle Başkanı Mehmet Şahin, Şehit Polis Memuru Kadir Cihan Karagözlü’nün Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde yaşayan abisi Yasin Hakan Karagözlü’yü ziyaret ettiler.
Ziyarette İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın selamlarını ileten MHP’li yöneticiler “Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların aileleride bizim emanetlerimizdir.” diyerek Karagözlü ailesinin her daim yanlarında olduklarını belirttiler.

Kaynak : İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 09.05.2022 17:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Akıllı Sayaca Geçiyor
İBB Akıllı Sayaca Geçiyor
İBB Tırları Yola Çıktı
İBB Tırları Yola Çıktı
İmamoğlu: Onların ‘Tam Bağımsız Türkiye’ Diyen Dillerine Kurban Olayım
İmamoğlu: Onların ‘Tam Bağımsız Türkiye’ Diyen Dillerine Kurban Olayım
İmamoğlu’ndan Yomralı Gençlere: Susan Değil, Konuşan Gençlik İstiyoruz
İmamoğlu’ndan Yomralı Gençlere: Susan Değil, Konuşan Gençlik İstiyoruz
İmamoğlu: Bizi beton duvarlar değil,bereketli tarlalar aydınlığa kavuşturacak
İmamoğlu: Bizi beton duvarlar değil,bereketli tarlalar aydınlığa kavuşturacak

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169