banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
AK PARTİ’nin % 70’i Yenilendi
Son Dakika
AK PARTİ’nin % 70’i Yenilendi
İmamoğlu: “Maraton, İstanbul’un Olimpiyat Ruhunun Kıvılcımı”
Son Dakika
İmamoğlu: “Maraton, İstanbul’un Olimpiyat Ruhunun...
Babacan, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i' Anlattı
Babacan, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i anlattı
Esra ve Fatih 'in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı...
Son Dakika
Esra ve Fatih 'in Nikahını...

MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati ARKAZ’ın 10 Kasım Mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, mücadele ruhunun adıdır. Türk Milliyetçileri, Atatürk’ün evlatlarıdır ve emanetine sahip çıkmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 17:48
MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati ARKAZ’ın 10 Kasım Mesajı
banner171

Mustafa Kemal Atatürk, mücadele ruhunun adıdır. Cepheden cepheye koşup ömrünü bu millete adayan gerçek bir kahramanlık destanıdır. Mustafa Kemal Atatürk, tarihimizin en gururlu satırlarına altın harflerle yazılmıştır.

Atatürk; sadece dönemine değil dünya tarihine damgasını vuran, büyük bir komutan, diplomat ve devlet adamıdır. Ömrü boyunca cepheden cepheye koşup, yurdun her bir yerine gidip, her bir vatandaşın derdini dinlemiştir.

Atatürk, Türk Milleti’nin Trablusgarp Çölleri’nden Balkan Dağları’na, Çanakkale’den Ankara’ya uzanan yolculuğunun her adımındadır. Mustafa Kemal Paşa, düşman ordusunu Sakarya’da yakasından tutup, Kocatepe’de yere vurmuştur. “Ya İstiklal Ya Ölüm” ruhu; 19 Mayıs’ta Samsun’da, 4 Eylül’de Sivas’ta, 23 Nisan’da Gazi Meclis’te, 9 Eylül’de İzmir’de ve 29 Ekim’de tüm yurtta yankılanmıştır.

Atatürk; köylüye, sanatçıya, kadına, ilime-bilime, sporcuya, üretime, sanayiye, hukuka, adalete, çevreye ve doğaya kısacası bu milletin her ferdine, bu vatanın her karış toprağına, ayrı ayrı önem vermiştir. Gençlere ve çocuklara bayram hediye eden, ilk ve tek liderdir.

Atatürk, ülkemizin ve milletimizin teminatı olan Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmiştir. Atatürk adından rahatsız olanlara rağmen; Türk Milliyetçileri, Atatürk’ün evlatlarıdır ve emanetine sahip çıkmaktadır. Türk Milleti’nin bağımsızlığına ömrünü adayan Atamız’dan Allah razı olsun. 10 Kasım 1938’de kaybettiğimiz Atatürk’e, Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisini saygı ve minnetle anıyorum.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siber Güvenlik Sigortası
Siber Güvenlik Sigortası
İGD; “Emanetine sahip çıkacağız”
İGD; “Emanetine sahip çıkacağız”
Deprem Sonrası Travmadan Nasıl Kurtulabiliriz?
Deprem Sonrası Travmadan Nasıl Kurtulabiliriz?
İmamoğlu Çiftinden Yılmaz ve Hamzaçebi Aileleri’ne Taziye Ziyareti
İmamoğlu Çiftinden Yılmaz ve Hamzaçebi Aileleri’ne Taziye Ziyareti
İmamoğlu’ndan İzmir Depreminin Simge Bebekleri Ayda ve Elif’e Ziyaret
İmamoğlu’ndan İzmir Depreminin Simge Bebekleri Ayda ve Elif’e Ziyaret

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169