banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
BABACAN: “Gelin, bu zulme birlikte ‘artık yeter’ diyelim”
Son Dakika
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya Gökdelen Yaptırmayacaksın Değil Mi?"
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya...
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Son Dakika
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini Anlatan Sergi Zeytinburnu’nda
Son Dakika
Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini...

Meydanların Yeni Tasarımlarının Oylamaları Bügün Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının ödül kazanan projelerin hayata geçirileceği süreçte, bugünden itibaren artık İstanbullular da söz sahibi olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2020 Pazartesi 10:00
Meydanların Yeni Tasarımlarının Oylamaları Bügün Başladı
banner171

Yalnız İstanbulluların söz sahibi olacağı süreçte, 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında istanbulsenin.org üzerinden T.C. numaraları ile oy kullanılabilir.
Nefes alınabilen, demokratik ve toplumsal ilişkilerin kurulabildiği, canlı, huzurlu ve güvenli yerler olması gereken kamusal mekânların tasarım ve düzenlemelerini “İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor” temasıyla yarışmaya açan İBB, en yoğun kullanıcı kitlesine sahip, Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarım yarışmalarının sonuçlarını İstanbul halkına sunuyor. Bugün başlayan süreçte, İstanbul halkı, T.C. numaraları ile istanbulsenin.org üzerinden oylarını kullanabilir.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner


PROJELER MEYDANLARDA SERGİLENİYOR
Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan “Karar Senin” merkezlerinde ya da istanbulsenin.org sitesi üzerinden incelenebilir. Aynı zamanda vatandaş, meydanlarda bulunacak Beyaz Masa çalışanlarına danışarak oy verme süreci hakkında bilgiler edinebilecek.
YARIŞMALAR HAKKINDA
İBB’nin “İstanbul Senin” ilkesi ve her aşamasında katılımcı bir yaklaşımı ön planda tutarak, İPA ile ortaklaşa düzenlediği Taksim, Bakırköy ve Salacak Meydanları tasarım yarışmaları, çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle zengin bir süreçte gerçekleşti. Üç yarışma için toplam 233 proje teslim alındı ve jüri tarafından her bir yarışma için üçer eşdeğer ödül belirlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbb; Taksi, Dolmuş Ve Minibüsleri Düzenli Olarak Dezenfekte Ediyor
İbb; Taksi, Dolmuş Ve Minibüsleri Düzenli Olarak Dezenfekte Ediyor
Gemlikli Zeytin Üreticisine De İbb’den Destek
Gemlikli Zeytin Üreticisine De İbb’den Destek
Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi Açılıyor
Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi Açılıyor
İmamoğlu, Yerin 42 Metre Altinda Konuştu: “Metro Kredileri İçin İyi Sinyaller Aliyoruz”
İmamoğlu, Yerin 42 Metre Altinda Konuştu: “Metro Kredileri İçin İyi Sinyaller Aliyoruz”
İşletmenizin Reklamını Kendiniz Yapın!
İşletmenizin Reklamını Kendiniz Yapın!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169