Mevlüt Uysal'ın hukuksuz işleri: Üst düzey isimlerin adını kullanıyor

İstanbul Times Medya Grubu olarak bizlerin 14 yıldır Mevlüt Uysal hakkında yaptığımız AK PARTİYE Yüktür haberlerimizi sonuçta Ak Partiye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetisinin de dikkatine çekti. Adam İBB başkanı iken İstanbul'un en az seçmenine sahip Büyükçekmece ilçesinde Ak Parti'nin adayı yaplıyor 25 yıldır orada Belediye Başkanı olan Hasan Akgün'e karşı seçimi kaybettiği halde Hakbank Yönetim kurulu üyesi yapılması bizi çileden çıkarmıştı. İŞTE YENİ ŞAFAK GAZETESİNİN YAZDIKLARI... 1,5 yıl İBB Başkanlığı yapan Mevlüt Uysal hem bu unvanını hem hukukçu kimliğini kullanarak iş takipçiliği yapmakla suçlanıyor. İddialara göre birçok bakanlık ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla HSK ve Danıştay’da bazı isimleri de etki altına alan Uysal, bazı şirketlere imtiyaz sağlıyor, hukuksuz şekilde adrese teslim özel ihaleler yaptırıyor. Uysal, yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmiyor.