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Mevlüt Uysal'ın hukuksuz işleri: Üst düzey isimlerin adını kullanıyor
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Mevlüt Uysal'ın hukuksuz işleri: Üst düzey isimlerin adını kullanıyor

İstanbul Times Medya Grubu olarak bizlerin 14 yıldır Mevlüt Uysal hakkında yaptığımız AK PARTİYE Yüktür haberlerimizi sonuçta Ak Partiye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetisinin de dikkatine çekti. Adam İBB başkanı iken İstanbul'un en az seçmenine sahip Büyükçekmece ilçesinde Ak Parti'nin adayı yaplıyor 25 yıldır orada Belediye Başkanı olan Hasan Akgün'e karşı seçimi kaybettiği halde Hakbank Yönetim kurulu üyesi yapılması bizi çileden çıkarmıştı. İŞTE YENİ ŞAFAK GAZETESİNİN YAZDIKLARI... 1,5 yıl İBB Başkanlığı yapan Mevlüt Uysal hem bu unvanını hem hukukçu kimliğini kullanarak iş takipçiliği yapmakla suçlanıyor. İddialara göre birçok bakanlık ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla HSK ve Danıştay’da bazı isimleri de etki altına alan Uysal, bazı şirketlere imtiyaz sağlıyor, hukuksuz şekilde adrese teslim özel ihaleler yaptırıyor. Uysal, yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:45
Mevlüt Uysal'ın hukuksuz işleri: Üst düzey isimlerin adını kullanıyor
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Başakşehir Belediye Başkanı iken, Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nı devralan ve bu görevi 1,5 yıl yapan Mevlüt Uysal şimdi iş takipçiliği yapmakla suçlanıyor.

İBB BAŞKANI UNVANINI KULLANIYOR

  • Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Uysal, hem hukukçu kimliği hem eski “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı” unvanını kullanarak HSK ve Danıştay’da bazı isimleri etki altına aldı. Yine birçok bakanlıktaki ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla hukuksuz ve kanunsuz taleplerde bulunuyor, haksız menfaat ve kazanç sağlıyor. Uysal özellikle adrese teslim ihaleler düzenlenmesi, ihalelerin hukuksuz şekilde bazı şirketlere verilmesi ya da bazı şirketlerin usulsüzlerinin yargıda aklanması için çaba gösteriyor.

ÜST DÜZEY İSİMLERİ İSTİSMAR EDİYOR

Mevlüt Uysal’ın yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmediği belirtiliyor. Uysal’a, İBB Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’na devrettikten sonra hiçbir siyasi görev verilmedi. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Uysal’ın perde arkasından iş takipçiliği yapması AK Parti’de birçok çevreyi de rahatsız ediyor.

Son Güncelleme: 18.07.2022 15:13
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