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Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den Sonra Şimdi'de Halk Bank'a Nasıl Bir Zarar Veriyor ?
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Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den Sonra Şimdi'de Halk Bank'a Nasıl Bir Zarar Veriyor ?

2009'dan 2018 yılına kadar 2 döneme yakın Kamu arazilerinin bol olduğu Başakşehir'i perişan eden Mevlüt Uysal 1.5 sene içinde Ak Parti'nin İBB' yi kaybetmesini sağladı. tarihinde ilk kez İBB başkanı iken bir ilçe belediye başkan adayı olup kaybeden kişidir. Bu kişi İBB' yi ve Büyükçekmece ilçesinde seçimi kaybeden Mevlüt Uysal şimdi de Oğlu' nun düğünü için Halk Bank'ın imkanlarını hoyratça kullanmaktan çekinmiyor. Recep Tayyip Erdoğan 'ın İBB nin kaybedilmesinde etkisi çok büyük olan ve 25 yıllık CHP'li Büyükçekmece ilçe belediye başkanı Hasan Akgün'e karşı seçime girip İBB'nin bütün imkanlarına rağmen seçimi kaybettiği halde neden Mevlüt Uysal'ı Halkbank yönetim kurulu üyesi yaptı ?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:54
Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den Sonra Şimdi'de Halk Bank'a Nasıl Bir Zarar Veriyor ?
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Son Güncelleme: 03.07.2021 16:07
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