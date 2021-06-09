Metrolarda 13 Kadın İstasyon Amiri

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemiye rağmen yeni açtığı hatlarla büyümeye ve istihdam yaratmaya devam ediyor. Güvenlik ve temizlik görevlileriyle birlikte toplam yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan şirkette, eğitimini başarıyla tamamlayan 30 istasyon amiri göreve başladı.

İBB iştiraki METRO İSTANBUL’un genel müdürü Özgür Soy, 2 ay süren teknik ve teorik eğitimin ardından işbaşı yapan 30 istasyon amirinin 13’ünün ilk kez kadınlardan seçildiğini belirterek, “Şirketimizin 33 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı. Eğitimlerde ve sınavda başarılı olan 13 kadın arkadaşımız istasyon amirleri olarak göreve başladı. Toplam 268 istasyon amirimiz var ve 255’i erkek. Çünkü, raylı sistemlerin dünya genelinde erkek egemen bir sektör. Biz kadına öncelik veren, liyakat ve kariyer gelişimini öncelikli tutan bir aile havası yaratmak için yola çıktık” diye konuştu.

2019 yılında sadece 8 kadın tren sürücü olduğunu ve şirketin kadın çalışan oranının yüzde 8 seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Özgür Soy, bu dengesizliği ortadan kaldırmak için Eylül 2020 yılında yapılan işe alımların yüzde 92’sinin kadınlardan belirlediklerini ve 88 kadın tren sürücüsünü ekibe dahil ettiklerini söyledi. Yüzde 9.44’e yükselen kadın çalışan oranını ikinci etapta yüzde 15’e, sonra çok daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Soy, şöyle konuştu:

“İBB ailesinde kadınların her alanda her işi son derece başarıyla yapabildiğini görüyoruz. Erkek işi olarak lanse edilen işlerde çalışan kadınlar; gençlerimize, diğer kadınlara ilham ve cesaret vererek ‘Neden olmasın ben de yapabilirim’ dedirtiyor. Bunu şirketimize başvuran kadın tren sürücülerimizle yaptığımız görüşmelerde anlattıkları hikayelerden de gözlemleyebiliyoruz. METRO İSTANBUL olarak, yolcularımızı müşteri gibi değil misafir gibi görüyoruz. Onları en iyi şekilde ve güler yüzle karşılamak bizim İstanbullulara olan borcumuz. İstasyon amirlerimiz de sahada yolcularımıza karşı bizi temsil eden görünen yüzümüz. Bu nedenle yolcularımızla iyi iletişim kurmalarını ve en güvenli, konforlu sürüşü gerçekleştirmelerini bekliyoruz.”

METRO İSTANBuL’da güvenlik amirleri 2 ay süren zorlu teknik ve teorik eğitim sürecinden geçerek işe başlıyor. Her bir aday; kriz ve ekip yönetimi, liderlik, ilkyardım ve iletişim gibi alanları kapsayan geniş bir eğitim sürecinden geçiyor. Bir kısmı uygulamalı olan bu eğitimlerin sonunda hem yazılı hem de uygulamalı sınavlar yapılıyor. Arızalı bir yürüyen merdivenin ya da asansörün tamiri ile istasyonda bayılan yolcuya müdahale gibi konularda adayların başarısı ölçülüyor.