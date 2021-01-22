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Metrobüs Hattında Aktarmalar Azalacak

Yeni planlamayla sefer sayıları arttırılan metrobüs hattında, hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek için otobüslerin tabelasında kodlar yerine, artık gidilecek son istasyonun ismi yazacak. Hattaki aktarmalar da azalacak. Uygulama 26 Ocak Salı günü başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2021 Cuma 09:46
Metrobüs Hattında Aktarmalar Azalacak
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İstanbul’da ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu Metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında,  güncelleme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yolculara daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma da yürüttü. Yapılan yeni sefer planlaması sayesinde günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı. Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması kararı alındı. Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları artık tarihe karışıyor. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.  Yani; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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