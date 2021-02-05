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Metro Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk Açıklama Yaptı

Metro Turizm'in kurucusu ve Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, hakkında verilmiş kararların iftira olduğunu belirterek yeniden yargılanma talebinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Fatin Dağıstanlı'nın sosyal medya üzerinde yapmış olduğu canlı yayına katılan Galip Öztürk, hakkındaki tüm iddialara cevap vererek, bunların iftira olduğunu ve kararlarının da paralel yapının savcı ve hakimleri tarafından verildiğini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Şubat 2021 Cuma 14:11
Metro Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk Açıklama Yaptı
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2012 yılında başlanan süreçte, paralel yapının kendinden sürekli para istediğini ve parayı ise yasadışı şekilde onlara verdiğini açıklayan Öztürk, hakkında ki suçlamaların hemen öncesinde "Ben kendilerine bu parayı yardım olarak verebileceğimi söyledim ama bana makbuzsuz işlem yapmam gerektiğini yani kayıt dışı vermem gerektiğini söylediler. Bunları da yapmayınca çete kurmaktan suçlandım ve hapis cezası aldım." açıklamalarında bulundu. 17-25 Aralık olaylarının arında paralel yapının gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirten Öztürk, o zamanlarda Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konu hakkında bilgisi olduğunu ve 2014 yılında Kastamonu Mitinginde bizzat ismini kullanarak "Şahsımdan nasıl ve ne şekilde para istendiğini bizzat sayın Cumhurbaşkanı'mızda biliyor ve bunun hakkında Kastamonu mitinginde açıklama da yaptı." dedi.

Hak ve Hakikati arayan bir vatandaşım

Aslında paralel yapıya yardımlarını öncesinde de yaptığını itiraf eden Galip Öztürk, "Para vermek için sürekli tehdit ediliyor ve yalan dolan şantajlara maruz kalıyordum. Durum böyle olunca sürekli istediklerini verdim ama son olayda, artık bu şekilde kayıt dışı olarak para veremeyeceğimi söyleyince, bir anda çek senet tahsilatçılığından, yasa dışı yollarla iş adamlarına zorla senet imzalatmaya ve çete kurmaya kadar uzanan bir suç dosyasına sahip oldum." açıklamalarını yaptı. Bunlara karşın hem o dönemde ve hemde halen devam eden süreçte hak arayışından asla vazgeçmediğini açıklayan Galip Öztürk, yeniden yargılanmasıyla suçsuzluğunun kanıtlanacağını söyledi.

"Suçlu çıkarsam tüm servetimi Kızılay'a bağışlarım"

Yeniden yargılanmak istiyorum açıklamalarını yapan ve helal yollarla para kazandığını Fatin Dağıstanlı'ya tüm ayrıntıları ile anlatan Galip Öztürk, "Kaçak değilim, mağdur edildiğim için Gürcistan'dayım. Ben yeniden yargılanmak istiyorum. Suçlu bulunursam bütün servetimi Kızılay'a bağışlar, Türkiye'ye gelip cezamı yatarım." dedi. Birebir kendi ağzından Fatin Dağıstanlı'ya tüm süreci anlatan Öztürk, sesimi duyurmak için avukatlarım aracılığıyla sürekli yeniden yargılanmak için girişimlerde olduğunu da söyledi.

Hakkımda söylenenlerin tamamı iftiradır

"Şimdilerde bana nasıl çay ocağı işleterek bu kadar servet sahibi olduğum yani zengin olduğum soruluyor. Nasıl zengin olunuyor herkes kötü işler yaparak mı zengin oluyor. Ben kahvehane işletmiyorum ben her gün 30 binin üzerinde çay satışı yapan bir çay ocağının sahibiydim. Ben 32 yıllık vergi mükellefiyim ilk para kazanmaya başladıktan bir yıl sonra köyümüzde okul yoktu onu yaptırdım. Vermenin ne kadar büyük bir bereket olduğunu gördüm ve yaşadım. Hayatım boyunca helal kazançlarımı paylaştım ve ben paylaştıkça daha çok eleştirilmeye başlandım." açıklamalarını yaptı.

Suç örgütü kurduğu, mafya olduğu, kumarhane işlettiği, sanal bahis oynattığı iddialarını da soran Fatin Dağıstanlı'ya tüm bunların iftira olduğunu açıklayan Galip Öztürk, "Madem böyle bir şey varsa mal varlıklarıma neden şimdiye kadar el konulmadı, paralel yapı ile başlayan süreçte buraya kadar geldim ve tek zarar gören ben ve ailem oldu" dedi. Canlı yayın bağlantısına sonradan Galip Öztürk'ün Avukatı Faik Işık'ta katıldı.

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