Metro İstanbul Yaz Okulu İlk Mezunlarını Verdi

SARAÇHANE İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un 27 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında Esenler yerleşkesinde bu yıl ilkini gerçekleştirdiği “Metro İstanbul Yaz Okulu” programına katılan çocuklar düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı.

252 çocuğun ve ailelerinin ağırlandığı törende Metro İstanbul Genel Müdürü ve genel müdür yardımcıları, İBB iştirak şirketleri ve kurumlarının temsilcileri çocuklara sertifikalarını ve yeni okul dönemi için destek paketleri içeren hediyelerini dağıttılar.

İSTANBULLULAR ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE AĞIRLANIYOR

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, göreve geldiklerinden bu yana düzenledikleri etkinlikler ile yerleşkelerinin kapılarını İstanbullulara açtıklarını hatırlatarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara ait… Metro İstanbul, İstanbullulara ait… Bu raylar, trenler, istasyonlar hepimizin. Dahası; biz bulunduğumuz bölgenin, ilçemizin, mahallenin bir parçasıyız. Biz dedik ki; burası insanların önünden gelip geçtiği, duvarlarının arkasını bilmediği, görmediği yasaklı bir bölge olmasın. Bu anlayışla kapılarımızı çeşitli etkinliklerle sizlere açtık. Son iki yıldır yaz aylarında düzenlediğimiz Açık Hava Sinema Günleri, yarıyıl tatillerinde düzenlediğimiz sömestr etkinlikleri gibi organizasyonlarla sizleri burada misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

30 İLÇEDEN 252 ÇOCUK

Metro İstanbul olarak önceliği her zaman çocuklara verdiklerini ifade eden Genel Müdür Özgür Soy, “Bu yıl çocuklar için daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük ve yoğun bir çalışmanın ardından yaz okulu programımız ortaya çıktı. 7-10 ve 11-14 yaş grupları ile 4’er dönemden oluşan eğlenceli ve öğretici etkinliklerde yaz boyunca çocuklarımızla bir araya geldik. Her bir grubumuzda 25’er kişi olmasını planlamıştık ancak daha duyuru yapar yapmaz ilk grubumuzun kontenjanı doldu. Sizlerden gelen yoğun ilgi sonrası bazı dönemlerimizde bu sayıyı 47’ye kadar çıkardık. Yaz okulu programımızı düzenlerken anneleri de unutmadık. Çocukları eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katılırken, isteyen anneler de bizimle kalarak sanatsal ve eğitici etkinliklerde vakit geçirme imkanı buldular. Bu yıl İstanbul’un 30 ilçesinden toplam 252 çocuğumuz ve anneleri ile Esenler yerleşkemizde çok keyifli bir yaz geçirdik” diye konuştu.

ANNELERE ÖZEL ETKİNLİK

Yoğun ilgi gören ve 2’şer haftalık 4 dönemden oluşan “Metro İstanbul Yaz Okulu” programında çocuklara; İSTAÇ ile gerçekleştirilen atık malzemelerin değerlendirildiği Geri Dönüşüm Atölyesi, İstanbul İtfaiyesi tarafından verilen yangın güvenlik eğitimi ve K9 köpekleri ile arama-kurtarma simülasyonu, Spor İstanbul’un ekipman desteği ile Aikido, basketbol, voleybol, atletizm, badminton eğitiminin yanı sıra satranç, karikatür ve çizgi roman çizimi gibi eğitimler verildi. Ayrıca bahçemizde kendi imkanlarımız ile oluşturduğumuz bostanımızda hazırladığımız M-Çiftçi programı ile çocukların toprakla temas etmelerini sağladık.

Çocukların yanı sıra anneler de yüz yogası, toprak saksı yapımı, ebru sanatı gibi etkinliklere ve Enstitü İstanbul İSMEK iş birliği ile Herkes İçin Güvenli İnternet ve Sağlıklı Beslenme konularında düzenlenen seminerlere ücretsiz katılma imkanı buldu.