Metro İstanbul Teknoloji Üretecek

METRO İSTANBUL TEKNOLOJİ ÜRETECEK

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, dışa bağımlılığı azaltmak ve teknoloji ihraç etmek amacıyla Ar-Ge Merkezi kurdu. Kurulan merkezin onaylanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Bakanlık, başvuruyu değerlendirerek Ar-Ge Merkezi’nin tescilini onayladı. Metro İstanbul’a tescil belgesi, İzmir’de gerçekleşen 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde teslim edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“YOLCU KONFORUNA HİZMET EDECEK”

Ar-Ge Merkezi’nin tescillenmesi için ilk olarak Ekim 2020’de başvuruda bulundukları bilgisini veren Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, görev yapan 47 kişilik ekip ile merkezde projeler geliştirdiklerini kaydetti. Teknolojik anlamda dışa bağımlı olunduğunu ifade eden Soy, “Geliştirdiğimiz Ar-Ge projesi sayesinde maliyetten tasarruf edeceğiz ve oluşan arızalarda müdahale süremizi kısaltarak yolcularımızın mağduriyetini hızla giderebileceğiz. Yolcu Bilgilendirme Sistemi (YBS), Peron Ayırıcı Kapı Sistemleri (PAKS), Sefer Planlaması Yazılım Projesi, Hareketli Katener Sistemi ve bunun gibi yolcu konforuna hizmet edecek ve maliyet avantajı sağlayacak, raylı sistemlerin ihtiyacını karşılayacak pek çok proje üzerinde çalışıyoruz. Bazı projelerimiz ile sadece raylı sistemlere değil tüm toplu ulaşım modlarına çözüm geliştiriyoruz” dedi.

ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Metro İstanbul, şirket iç kaynaklarıyla kurduğu Ar-Ge Merkezi’nin tescili ile birlikte şu avantajlara sahip olacak:

Üretilen projelerin sektörde kabul görme oranı artacak.

Bakanlığın yönerge ve denetimi ile birlikte Ar-Ge ve proje kültürü daha sağlam temellere oturacak.

Üniversiteler ile yapılan iş birlikleri artacak ve akademik ara yüzün gelişimi sağlanacak.

Ar-Ge Merkezi sektör çalışanları açısından akademik çekim merkezi olacak. Hem yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde Ar-Ge projelerine fırsat tanınacak hem de çalışanların gelişimine katkı sağlanacak.