Metro Boğaz İle Buluşucak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’de ilk kez uygulanacak, dünyada ise nadir görülen istasyonlu füniküler hattı için ihaleye çıktı. İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü’nün “İTÜ – İstinye Füniküler Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alım İşi” ihalesi, İBB Bakırköy ek hizmet binasında gerçekleştirildi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 20. Maddesi çerçevesinde tüm isteyenlerin katılabildiği “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile yapılan ihaleye, 22 firma başvurdu. Canlı yayınlanan ihalede önce, İBB İhale Komisyonu tarafından katılımcıların ihale komisyonuna sunduğu dosyalar açılarak ön yeterliliklerine bakıldı. Sunulan belgelerin mevzuata uygunluğunun incelendiği ilk aşamada, 21 firmanın teklif sunduğu belirlendi. Komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından, 35 gün sonra ihalede fiyat tekliflerinin alınacağı ikinci aşamaya geçilecek ve kazanan konsorsiyum belirlenecek. Daha sonra, 780 gün olarak belirlenen inşaat aşamasına geçilecek.

Türkiye’nin ilk 3 istasyonlu füniküleri olacak İTÜ – İstinye Füniküler Hattı 2 bin 650 metre uzunluğunda olacak. Yenikapı – Hacıosman Metrosu ile entegre olacak raylı sistem, maksimum yüzde 12 eğimle inşa edilecek ve tamamlandığında saatte tek yönde 3.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Fünikülerin İTÜ ve İstinye istasyonlarının uzunluğu ise 80 metre olacak. Orta kısmında bulunacak Reşitpaşa İstasyonunun uzunluğu ise 150 metre olacak.

Metroyu İstinye’de sahil yolu ve Boğaz ile buluşturacak raylı sistem, Şehir Hatları iskelesine bağlanacak. Deniz yolu ile desteklenecek sistem, İstanbul’da Asya ve Avrupa kıtası arasındaki mevcut köprülerin ve tüp geçitlerin yükünü hafifletecek. Proje, özellikle Sarıyer ve Beykoz ilçelerinin yolcu ve trafik yükünü alacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)