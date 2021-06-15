Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce öğle saatlerinden itibaren Trakya ve başta Avrupa yakası olmak üzere İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Uyarının ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı. Yağmur özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanakların, yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Alt geçitte kaldı!

İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli sağanak yağmur etkili oluyor. Bayrampaşa'da alt geçitte araç mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı. Yağmur özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. Esenyurt, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bayrampaşa'da alt geçitte bir araç suya gömüldü.



Esenyurt'ta da manzara aynı

Esenyurt'ta sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışta ilerleyemeyen motosiklet sürücüleri, araçlarını D-100 Karayolunda bırakarak yağmurun bitmesini bekledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarından ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı. Esenyurt’ta etkili olan yağmur, D-100 Karayolu'ndaki sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmur nedeniyle yan yolda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Motosiklet sürücüleri de araçlarını üst geçidin altına bıraktıktan sonra yağışın bitmesini beklemeye başladı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)