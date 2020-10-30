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Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti! Mesut Yılmaz Neden Öldü?

Az önce gelen son dakika bilgisine göre eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Daha önce ANAP'ın genel başkanlığını da yapan deneyimli siyasetçi vefat etti. Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? 73 yaşındaki deneyimli devlet adamı, Şişli'de bir özel hastanede tedavi görüyordu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2020 Cuma 10:10
Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti! Mesut Yılmaz Neden Öldü?
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Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada yaşama veda etti. 73 yaşındaki Yılmaz, 2 aydır tedavi görüyordu.

YILMAZ ÖNCE AKCİĞER, SONRA BEYİN AMELİYATI OLDU

Yılmaz, hastanedeki sürecinde önce akciğer, daha sonra ise beyin ameliyatı geçirmişti. Yılmaz'ı eşi, çocukları ve kızı bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947 yılında doğdu. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.

1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer almıştır ve Genel Başkan yardımcılığı yapmıştır. İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girmiştir. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur.

1995 Türkiye Genel Seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giremeyince istifa etmiştir.

2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuştur.

Kaynak : SABAH GAZETESİ

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