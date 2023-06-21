banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.186,83
ALTIN
1.464,38
DOLAR
23,60
STERLİN
30,25
EURO
26,00
İmamoğlu :Eski AKP İBB.Yönetiminin Durdurduğu Metro'da Yeniden Çalışma Başlattı
Son Dakika
İmamoğlu :Eski AKP İBB.Yönetiminin Durdurduğu...
Malatya'da Deprem Bitti Bağcılar Kardeşliği Devam Ediyor
Son Dakika
Malatya'da Deprem Bitti Bağcılar Kardeşliği...
İmamoğlu : Fatih Sultan Mehmet , O Çağa Göre Değişimin Öncüsü
İmamoğlu : Fatih Sultan Mehmet...
Esenyurtlu Yusuf Hasta Nakil Aracı İle Sınava Götürüldü
Esenyurtlu Yusuf Hasta Nakil Aracı...

Mesa Kimya, İnovatif Boya Sökücü Ürünleriyle Sektörde Öne Çıkıyor

Mesa Kimya, inovatif boya sökücü ürünleriyle sektördeki lider konumunu sürdürüyor. Şirket, 20 yıldan fazla deneyimiyle kimya endüstrisindeki başarı hikayesine devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2023 Çarşamba 18:00
Mesa Kimya, İnovatif Boya Sökücü Ürünleriyle Sektörde Öne Çıkıyor
banner171

Boya sökücü çeşitleri, Mesa Kimya'nın üretim portföyündeki en önemli ürünler arasında yer alıyor. Firmanın ürettiği ve sadece Türkiye değil, yurtdışına da pazarladığı ürünler arasında boya sökücü çeşitleri, kolonya çeşitleri, yağ sökücü, pas sökücü, kireç çözücü ve yağ çözücü gibi ürünler yer alıyor.

Mesa Kimya'nın boya sökücü ürünleri, geniş bir yelpazede kullanıma sahiptir. Boya sökücü sprey, hızlı ve etkili temizlik için idealdir. Püskürtme sistemi sayesinde kullanımı kolaydır ve çeşitli yüzeylerdeki boyaları çözer. Ayrıca, boya sökücü jel ise kalın yapısıyla dikey yüzeylerde bile etkili bir temizlik sağlar. Plastik boya sökücü ise özel formülasyonuyla plastik yüzeylerdeki boyaları zarar vermeden çözer.

Mesa Kimya şirketi tarafından özel olarak üretilen yenilikçi boya sökücüler ve konsantre ürünleri inceleyebilir; en iyi boya sökücüler arasında gösterilen ürünlere çok özel fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Birçok alanda kullanılan boya sökücü ürünlerin tamamı, son derece titiz bir üretim sürecinden geçerek sizlere ulaşıyor. Mesa Kimya geniş ürün kategorisinde yer alan yağ çözücüler sayesinde zamandan tasarruf etmenin keyfini yaşayın! En iyi boya sökücü ve çözücüler Mesa Kimya farkıyla sizlere sunuluyor.

Mesa Kimya'nın inovasyona verdiği önem, sürekli olarak yeni ve geliştirilmiş ürünlerin piyasaya sunulmasını sağlar. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan Mesa Kimya, sektördeki liderliğini sürdürmek ve müşterilerine en kaliteli boya sökücü ürünlerini sunmak için kendini sürekli olarak geliştirmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya Platformu (MP) Basın açıklaması
Malatya Platformu (MP) Basın açıklaması
Kojenerasyon Sisteminin Faydaları
Kojenerasyon Sisteminin Faydaları
İmamoğlu :Eski AKP İBB.Yönetiminin Durdurduğu Metro'da Yeniden Çalışma Başlattı
İmamoğlu :Eski AKP İBB.Yönetiminin Durdurduğu Metro'da Yeniden Çalışma Başlattı
Aliağa’da Yaz Dönemi Satranç Kurs Kayıtları Başlıyor
Aliağa’da Yaz Dönemi Satranç Kurs Kayıtları Başlıyor
Kız Çocuklarından Işık Modası
Kız Çocuklarından Işık Modası

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169