Merve Mermer'den Kadınlara Destek

Cemiyet hayatının sevilen ismi ve Mermerler çevre teknoloji şirketler grubun başarılı sahibesi olan cemiyet dünyasının sevilen ismi Mimar Merve Mermer Perla Fest’in açılışını yaparak organizasyona renk kattı. Merve Mermer, her daim kadın girişimcilerin yanında bulunduğunu ve kadının iş dünyasın da olması için çalışmaların yakın takipçisi olduğunu vurguladı. Stk çalışmalarıyla da ülkemizde birçok projeye imza atan Merve Mermer kadınlarımızın duygularına tercüman olarak yaptığı konuşmada katılımcılara duygu dolu dakikalar yaşattı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA