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Merve Mermer'den Kadınlara Destek

Perla medya basın a.ş yönetim kurulu başkanı Şeyma Bayram kadının ve emekçinin farkını birlik olarak yürüttüğü çalışmalarda Konya ‘ da düzenlediği PerlaFest alışveriş ve yaşam festivali ile bir kez daha gözler önüne serdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2022 Cuma 10:06
Merve Mermer'den Kadınlara Destek
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Cemiyet hayatının sevilen ismi ve Mermerler çevre teknoloji şirketler grubun başarılı sahibesi olan cemiyet dünyasının sevilen ismi Mimar Merve Mermer Perla Fest’in açılışını yaparak organizasyona renk kattı. Merve Mermer, her daim kadın girişimcilerin yanında bulunduğunu ve kadının iş dünyasın da olması için çalışmaların yakın takipçisi olduğunu vurguladı. Stk çalışmalarıyla da ülkemizde birçok projeye imza atan Merve Mermer kadınlarımızın duygularına tercüman olarak yaptığı konuşmada katılımcılara duygu dolu dakikalar yaşattı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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