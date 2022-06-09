Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Başlıyor…

Zeytinburnu Belediyesi’nin 22 yıldır düzenlediği ve gelenekselleşen Tıp Festivali’nin bu yıl 23’üncüsü düzenleniyor. 11 Haziran Cumartesi günü Mesir Macunu dağıtımı ile başlayacak olan festival, 9 gün boyunca çeşitli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak.

Ünlü grup Sakilerin sahne alacağı festivalin açılış konseri, Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nin yanındaki alanda gerçekleşecek.



İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali önümüzdeki 9 gün boyunca her akşam farklı bir etkinlikle Zeytinburnulularla buluşacak. Festival; Geleneksel Yemek Yarışması, Merkez Efendi’yi Anma Gecesi, Yenikapı Mevlevihanesi’nde Mevlevi Mukabelesi, Tıbbi Bitkiler Bahçesinde her gün yapılacak, atölye, seminer ve çocuk etkinlikleri, 15 Temmuz Meydanı ve Merkezefendi’de düzenlenecek konserlere ev sahipliği yapacak. Merkezefendi konserlerinde Sakiler, Rumeli Orhan & Kemal, Cengiz Özkan, Ekin Uzunlar sahne alırken, 15 Temmuz Meydanı’nda ise Murat Dalkılıç, Buray ve Eypio

Zeytinburnulularla müzik ziyafeti sunacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)