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Memurlar Kredi Kartsız Senetle Telefon Sahibi Olabilir!

Giderek artan telefon fiyatlarına inat memura senetle telefon satışı gerçekleştiren Soylu AVM’de avantajlar bitmiyor. Devlet memuru olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler bu alışveriş avantajından dilediği zaman yararlanabilir. Dünyanın en çok satan ve en çok ilgi gören akıllı telefonlarına taksitli ödeme seçenekleri ile sahip olmak için doğru yerdesiniz. Başka bir yerde kolay kolay bulamayacağınız en uygun taksitler ve uygun ödeme koşulları ile siz de senetle telefon sahibi olabilirsiniz. Geniş bir müşteri kitlesi bulunan Soylu AVM’de önde gelen teknoloji firmalarının son çıkan telefon modelleri satışa sunulmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 15:40
Memurlar Kredi Kartsız Senetle Telefon Sahibi Olabilir!
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Memurlara Kredi Kartı Olmadan Telefon Alma Fırsatı

Günümüzde telefon sahibi olmak için taksitli ödeme seçenekleri arayanlar kredi kartı yerine senetle ödemeyi tercih ediyor. Senetle ödemenin kolaylığından yararlanarak yeni çıkan telefonlara hemen sahip olmak isteyenler Soylu AVM fırsatlarından yararlanabilir. Kredi kartı olmadan taksitli bir şekilde telefon almak için en doğru yerdesiniz. Çeşitli devlet kurumlarında memur olarak çalışan herkes, bütçesine en uygun koşullarda senetle telefon satın alabilir. Üstelik memura kredi kartsız telefon satışı konusunda en uygun indirim fırsatları ve esnek ödeme koşulları Soylu AVM’de öne çıkıyor. Bu avantajlar hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için firmamızın güncel duyurularına göz atmanız yeterlidir.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Senetle Telefon Sahibi Olmak Kolay Mı?

Giderek artan telefon fiyatlarını peşin bir şekilde ödemek neredeyse hayal oldu. Özellikle son çıkan telefon modellerine taksitli ödeme seçenekleri ile sahip olmak isteyenler kredi kartı yerine senet seçiyor. Senetle telefon sahibi olmak Soylu AVM’nin kaçırılmayacak kampanyaları sayesinde artık çok daha kolay. Herhangi bir devlet dairesinde memur statüsünde çalışan herkes firmamıza gelerek hayallerini süsleyen telefona kolay biçimde sahip olabilir. Üstelik memura taksitle telefon satın alma imkanı veren firmamızda taksit sayısını kendi bütçenize göre belirleme şansınız vardır. İster kısa sürede isterseniz de uzun vadelerle taksit ödeyerek son model bir akıllı telefona sahip olmak için en doğru yerdesiniz.

Memurlara Özel Senetle Son Model Telefon Satışı

Kurulduğu günden bu yana maaşlı çalışanın ve memurun bir numaralı destekçisi olan Soylu AVM bünyesinde son çıkan akıllı telefonlar da vardır. Fiyatları giderek artan ve ulaşılmazmış gibi görünen bu telefonlara herkesten önce sahip olmak için tek yapmanız gereken firmamızı seçmektir. Bu sayede en çok satan akıllı telefon markalarının son çıkan modellerine bütçenizi yormadan kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Üstelik memur olarak çalışan vatandaşlar kaçırılmayacak indirim fırsatlarından da yararlanma şansına sahiptir. Başka bir yerde kolay kolay bulamayacağınız taksit seçenekleri ile en güzel akıllı telefonları satın alma imkanınız vardır. Hemen memura kefilsiz senetsiz telefonsatışı yapan şirketimizi seçerek güncel kampanyalardan yararlanıp hayallerinizdeki telefona sahip olabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 17.10.2022 15:59
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