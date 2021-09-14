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Memleketine Sahip Çık !

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Hiç kimse vatanından ayrı kalmak istemez, sizi uzak tutan şey Türkiye'deki yaşam şartlarının elverişsiz olması. Eğer Türkiye'de yaşamak istiyorsak, vatanımızda adil gelirin, adaletin, yüksek refah seviyesinin olmasını istiyorsak, çok çalışmak ve bu millete hizmet etmek zorundayız.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 14:15
Memleketine Sahip Çık !
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BTP lideri gurbetçilerimize seslendi
 

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş , ‘Memleketine Sahip Çık’ çalışması kapsamında gurbetçi vatandaşlarımızla bir araya geldi.
Online gerçekleşen toplantıya Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşayan vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.
Toplantıda gurbetçilerimize seslenen Hüseyin Baş, “Bizler bu memlekete sahip çıkmak zorundayız. Bu yüzden hizmetimizi yapmak ve fedakârlık göstermek zorundayız. İnsan hayatta ne kazanırsa kazansın mutlaka bir boşluk vardır, hiçbir madde insanı tek başına mutlu etmez. Allah'ın adını anmak ve ona yakınlaşmaya çalışmak bizi mutlu eder. Bizler de rahmetli babamın dediği gibi siyasetimizi son nefesimiz için yapıyoruz. Bunu yaptıkça Rabbimizin rızasını kazanıyoruz. “ dedi.

“Hiç kimse vatanından ayrı kalmak istemez”

Konuşmasında “Hiç kimse vatanından ayrı kalmak istemez, sizi uzak tutan şey Türkiye'deki yaşam şartlarının elverişsiz olması.” diyen BTP lideri şöyle devam etti; “Eğer Türkiye'de yaşamak istiyorsak, vatanımızda adil gelirin, adaletin, yüksek refah seviyesinin olmasını istiyorsak ülkemize ve milletimize sahip çıkıp hizmetimizi yapmak zorundayız. Bunu bizden başka da kimse yapamaz. Bizler ‘Memleketine Sahip Çık’ çalışmasının sonuçlarının meyvelerini birçok şehrimizde aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu şekilde çalışarak teknolojiden eğitime her alanda çok güzel sonuçlara ulaşacağımıza, yürekten inanıyorum. ” dedi.

“Bu ülke Atatürk’e ve Haydar hocaya çok şey borçlu”

İktidar olduklarında sınır kapılarına “Bu ülke önce Atatürk'e sonra Haydar Hoca'ya borçludur" yazacaklarını ifade eden BTP lideri, “Haydar Hoca fitneleri gösterdi bize, uyardı. Ehlibeyti tanıttı bize, Atatürk'ü tanıttı. Ekonomik krizden çıkış yollarını dünyanın en önde gelen iktisatçılarına onaylatarak bir kitapla, Milli Ekonomi Modeliyle önümüze koydu. Onun için bugün biz her şeyimizi Haydar Hocaya borçluyuz ve bu vefa borcumuzu her türlü fedakarlığı yaparak, çok çalışarak ödemeliyiz. Emin olun, BTP iktidarında biz Almanya'dan ülkemize işçi getireceğiz. Biz ülkemizi cennet vatan yapacağız. Bu yüzden genç arkadaşlarıma da sesleniyorum, çok çalışın ve kuşkunuz da olmasın ki biz iktidara geleceğiz.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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