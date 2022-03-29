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Memleket Partisi İlçe Başkanı Eker GÜNDEM'İN Konuğu Oldu (VİDEOLU)

Memleket Partisi İstanbul Bahçelievler Kurucu İlçe Başkanı Eşref Eker Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'in hazırlayıp sunduğu GÜNDEM programının yayın konuğu oldu. Programda ilginç konulara değinildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2022 Salı 12:24
Memleket Partisi İlçe Başkanı Eker GÜNDEM'İN Konuğu Oldu (VİDEOLU)
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EKER : ATATÜRK İLE SORUNU OLMAYAN HERKESİ PARTİMİZE SİYASET YAPMAYA DAVET EDİYORUM

İstanbul Times TV de yayınlanan GÜNDEM programının yayın konuğu Memleket Partisi Bahçelievler Kurucu İlçe Başkanı İş İnsanı Eşref Eker, Biz parti olarak halka dokunarak siyaset yapıyoruz Genel Başkanımız Muharrem İnce ve İstanbul İl Başkanımız Ertuğrul Gülsever halk odaklı çalışmalarıyla bizlere örnek oluyorlar.

Bahçelievler İlçemizin daha iyi tanınması için İlçe Başkanlığı olarak hazırladığımız Memleketince bültenimiz ile Bahçelievler İlçesi ile ilgili önemli bilgiler yer aldığı Bahçelievler  İlçesini tanımak isteyen herkese sunduk, bu bültende 11 mahallemiz hakkında detaylı bilgiler var, demokrafik yapı, seçim çalışmaları, özetle ilçe ile alakalı birçok yararlı bilgilerin dergi hakkında konuşuldu haberin detayları geliyor...

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.03.2022 12:42
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