Memleket Partili İstanbullu gençler Bahçelievler'de buluştu...

Memleket Partisi'nin Gençlik Kolları üyeleri Bahçelievler'de bir

araya geldi. Gençler, "Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan

ilerliyor, iki ayağımız Ankara’ya basarak Türkiye’yi özlediği günlere

kavuşturmak için umudu örgütlüyoruz"dediler...

Türkiye genelinde hızla örgütlenen, Muharrem İnce öncülüğündeki Memleket Partisi Kadın

ve Gençlik Kollarını örgütlüyor. İstanbul'da 39 ilçede örgütlenen Memleket Partisi Gençlik

Kolları üyeleri Bahçelievler'de bir araya geldi. Memleket Partisi Bahçelievler Gençlik

Kollarının ev sahipliği yaptığı toplantıya gençlik yapılanmasını önemseyen İl Başkanı

Ertuğrul Gülsever de katıldı.

Gençleri ağırlamanın mutluğunu yaşadıklarını söyleyen Memleket Partisi Bahçelievler İlçe

Başkanı Eşref Eker, "Gençler Amerika'ya, Kanada'ya gitmeyecek. Okuyacak, doktor,

mühendis, öğretmen, milletvekili olacak, ülkemizi yönetecek" dedi.

NE SAĞDAN NE SOLDAN ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN İLERLİYORUZ

Gençlikten Sorumlu Memleket Partisi Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Beşli'nin

de katıldığı toplantıda, Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mert Demir

bir konuşma yaptı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik problemlerden ötürü derin üzüntü

içerisindeyiz diyen Mert Demir, "Türkiye’yi yeniden büyük ve güçlü yapmak için 39

ilçemizde sahada olan bir gençlik yapılanması oluşturuyoruz. Milli paramızın bir sene

içerisinde dolar karşısında %43 euro karşısında %34 değer kaybettiği bir konjonktürde

Türkiye’de bir iktidar değişikliği elzemdir. Gençlerin her geçen gün ülkeyi terk etmek isteği

bizleri derinden yaralamaktadır. Ülkemiz bu kötü günleri hak etmemektedir. Bu kötü günlerin

baş muhatabı Cumhur ittifakına da, ülkenin fabrikalarının satıldığı, Suriye bataklığına

sokulduğumuz süreçlerde sesini çıkartmayan dönemin Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın,

dönemin dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun içerisinde yer aldığı Millet İttifakına da baş

kaldırıyoruz. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan ilerliyor iki ayağımız Ankara’ya

basarak Türkiye’yi özlediği günlere kavuşturmak için umudu örgütlüyoruz"dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Bayram KIRTAŞ