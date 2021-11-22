Memleket Partili İstanbullu gençler Bahçelievler'de buluştu...

Memleket Partisi'nin Gençlik Kolları üyeleri Bahçelievler'de bir
araya geldi. Gençler, "Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan
ilerliyor, iki ayağımız Ankara’ya basarak Türkiye’yi özlediği günlere
kavuşturmak için umudu örgütlüyoruz"dediler...
Türkiye genelinde hızla örgütlenen, Muharrem İnce öncülüğündeki Memleket Partisi Kadın
ve Gençlik Kollarını örgütlüyor. İstanbul'da 39 ilçede örgütlenen Memleket Partisi Gençlik
Kolları üyeleri Bahçelievler'de bir araya geldi. Memleket Partisi Bahçelievler Gençlik
Kollarının ev sahipliği yaptığı toplantıya gençlik yapılanmasını önemseyen İl Başkanı
Ertuğrul Gülsever de katıldı.
Gençleri ağırlamanın mutluğunu yaşadıklarını söyleyen Memleket Partisi Bahçelievler İlçe
Başkanı Eşref Eker, "Gençler Amerika'ya, Kanada'ya gitmeyecek. Okuyacak, doktor,
mühendis, öğretmen, milletvekili olacak, ülkemizi yönetecek" dedi.
NE SAĞDAN NE SOLDAN ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN İLERLİYORUZ
Gençlikten Sorumlu Memleket Partisi Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Beşli'nin
de katıldığı toplantıda, Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mert Demir
bir konuşma yaptı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik problemlerden ötürü derin üzüntü
içerisindeyiz diyen Mert Demir, "Türkiye’yi yeniden büyük ve güçlü yapmak için 39
ilçemizde sahada olan bir gençlik yapılanması oluşturuyoruz. Milli paramızın bir sene
içerisinde dolar karşısında %43 euro karşısında %34 değer kaybettiği bir konjonktürde
Türkiye’de bir iktidar değişikliği elzemdir. Gençlerin her geçen gün ülkeyi terk etmek isteği
bizleri derinden yaralamaktadır. Ülkemiz bu kötü günleri hak etmemektedir. Bu kötü günlerin
baş muhatabı Cumhur ittifakına da, ülkenin fabrikalarının satıldığı, Suriye bataklığına
sokulduğumuz süreçlerde sesini çıkartmayan dönemin Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın,
dönemin dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun içerisinde yer aldığı Millet İttifakına da baş
kaldırıyoruz. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan ilerliyor iki ayağımız Ankara’ya
basarak Türkiye’yi özlediği günlere kavuşturmak için umudu örgütlüyoruz"dedi.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Bayram KIRTAŞ