Melen Barajının Müşavirlik İhalesi İptal Edidi

BİR KEZ DAHA SEKTEYE UĞRADI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün(DSİ), 2012 yılında yapımına başlayarak ve 2016 yılında bitirmeyi planladığı, İstanbul’a su sağlayacak olan Melen Barajı 11 yıldır bitirilemedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinden sonra inceleme gezisi yaptığı Melen Barajı’nın gövdesinde çatlaklar olduğu tespit edilmesi üzerine, barajın biran önce bitirilmesi için çağrılarda bulundu. DSİ, Barajın revize rehabilitasyonunun müşavirlik hizmeti için 28 Nisan 2023 tarihinde ihale açılmasına onay verdi. 3 Temmuz 2023 tarihinde ihale yapılacağı ilan edildi. Ancak DSİ, 12 Temmuz 2023 tarihinde, yeterli sayıda teklifin çıkmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan DSİ’nin, 17 Mart 2023 tarihinde yaptığı “Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Proje Yapımı” ihalesinin ise sonucu henüz ilan edilmedi.

PROJE 1990’DA GÜNDEME GELDİ

“İstanbul’a su sağlamak amacıyla 1990 yılında Bakanlar Kurulu kararı alınarak geliştirilen Melen Barajı’nın projeleri, DSİ Genel Müdürlüğünce 2011 yılında onaylandı. 2012 yılında inşaatına başlandı. 2016 tarihinde de bitirilmesi planlanıyordu. Ancak baraj gövdesinde su tutulmasına engel olacak derecede çatlaklar oluşması nedeniyle projenin revize edilmesi gerektiği ortaya çıktı. 2016 yılında bitmesi gereken Melen sisteminin; gelinen noktada DSİ tarafından gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından planlanandan on yıl sonra, yani 2026 yılında tamamlanması öngörülüyor.

BARAJIN BİTİRİLMESİ İSTANBUL İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Mevcut su kaynakları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre; İstanbul’un küresel iklim değişikliği sürecinden daha az etkilenmesi ve kuraklık durumunda su arzındaki kırılganlığın azaltılması için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılında tamamlanması planlanan Melen Barajı’nın, belirtilen tarihten önce işletmeye alınması, İstanbul için acil önem arz ediyor. Baraj tamamlandığında İstanbul’a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek. Bu nedenle İSKİ, Melen Barajı’nın biran önce işletmeye alınması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve İSKİ ile teknik koordinasyonun sağlanması için DSİ Genel Müdürlüğü’ne talepte bulundu. Melen Barajı’nın devreye alınamaması nedeniyle fazladan harcanan enerji miktarı, İSKİ’ye mali külfet yaratıyor.