Mehmet Erdoğan AK Parti'den istifa etti... CHP'ye katıldı

İstanbul'da engellilerin abisi olarak bilinen Mehmet Erdoğan AK Parti'den istifa edip, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. AK Parti Bahçelievler Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve Engelliler Komisyonu Kurucu Başkanlığını yürüten Mehmet Erdoğan, Bahçelievler Belediyesi Engelliler Birim Sorumlusu görevine getirilmişti. Yıllarca yaptığı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Erdoğan İstanbul'da ve Bahçelievler'de engelli ve engelli ailelerin gönüllerinde taht kurmuştu. Belediyeden emekli olmasının ardından Özel Boğaziçi Rehabilitasyon Merkezi’nde Halka İlişkiler Müdürü olarak göreve başlayan Mehmet Erdoğan, CHP saflarına katıldığını açıkladı.

İstanbul Times Heber Merkezi / Bayram Kırtaş

ENGELLİLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sivil Toplum Kuruluşları, kurum ve kuruluşlarıyla, engelli ve engelli ailelerini koruyan ve yaşam şartlarını kolaylaştıran projeleri hayata geçiren Mehmet Erdoğan, "Engelli ve engelli aileleri ile ilgili projelerimizde dil, din, ırk, mezhep gözetmeden çalıştık. Bundan sonraki süreçte de bugüne dek yapmış olduğum projeleri tüm tecrübe bilgi ve birikimimle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında daha öteye götürmeyi hedefliyoruz. Çalınmadık kapı, uzanmadık el, ulaşılmadık özel gereksinimli bireyler ve aileler kalmayacak. ”Sen-ben yok, biz varız, hep birlikte güç olacağız, birlik olacağız. Engellilerin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK İSTİYORUM

AK Parti'den istifa etmesinin gerekçesi de açıklayan Mehmet Erdoğan, "Çocukluğumun dahil bütün bir ömrü içinde geçirdiğim ve geçmişte yönetim kuruluğu üyeliği, kurucu EKM (Engelli Komisyon Başkanı) mensubu olmakla şeref duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisinden istifa etme kararı aldım. Partide toplumu ayakta tutan ahde vefa duygusunun artık kalmadığı düşüncesindeyim. Engelli ve engelli aileleri hakkında çalışmalarımın sınırlı duruma gelmesinden duyduğumun rahatsızlık nedeniyle, daha objektif, daha geniş kitlere ulaşmak için Cumhuriyet Halk partisi saflarına katılmayı düşündüm" dedi.

AK Parti'den istifa edip, Cumhuriyet Halk Partisine Katılan Mehmet Erdoğan'ın rozetini CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik taktı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)