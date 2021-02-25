Mehmet Emin Saraç Hakka Yürüdü

Türk-İslam dünyasının saygıdeğer şahsiyeti Muhammed Emin Saraç, hayatını kaybetti. Mümtaz ilim insanı YÖK Başkanı Yekta Saraç ve işadamı Fatih Saraç’ın babaları hocaların hocası olarak tanınan Emin Saraç bir süre önce koronavirüse yakalanmış sonrasında tedavi görmüştü. Saraç'ın Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası yine 65 sene vazife yaptığı Fatih Camii yanında bulunan mezarlıkta defnedildi.