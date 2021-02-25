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Mehmet Emin Saraç Hakka Yürüdü

Türk-İslam dünyasının saygıdeğer şahsiyeti Muhammed Emin Saraç, hayatını kaybetti. Mümtaz ilim insanı YÖK Başkanı Yekta Saraç ve işadamı Fatih Saraç’ın babaları hocaların hocası olarak tanınan Emin Saraç bir süre önce koronavirüse yakalanmış sonrasında tedavi görmüştü. Saraç'ın Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası yine 65 sene vazife yaptığı Fatih Camii yanında bulunan mezarlıkta defnedildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2021 Perşembe 08:36
Mehmet Emin Saraç Hakka Yürüdü
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Muhammed Emin Saraç, 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi verdiği Fatih Camisi'nden uğurlanacak. Saraç, buradaki cenaze töreninin ardından Fatih Camisi haziresine defnedildi..

CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.02.2021 08:38
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