Mehmet Emin Saraç Hakka Yürüdü

Muhammed Emin Saraç, 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi verdiği Fatih Camisi'nden uğurlanacak. Saraç, buradaki cenaze töreninin ardından Fatih Camisi haziresine defnedildi..
CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)