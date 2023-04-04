Mehmet Dirik Kimdir, Mesleği Ne?

Çevkom Derneği Başkanı

Doğaya duyduğu hayranlığı çalışmalarının temeline koyan Dirik, Muğla Çevre ve Orman Eğitim Derneği başkanı. Özellikle ormanların korunması için insanları bilinçlenmelerine katkı sunan çalışmalarıyla Dirik, sektörde ön plana çıkmış durumda.

Green Pine Beach & Bungalows Hotel Sahibi

Turizm sektöründe elde etmiş olduğu deneyimleri kullanarak çalışmalarına yenilikçi bir şekilde devam eden Mehmet Dirik, Green Pine Beach & Bungalows adlı oteli kurdu. Türkiye’nin turistik bölgelerinden biri olan Fethiye’de konuşlanmış olan otel, her yıl binlerce kişiye hizmet veriyor. İnsanların doğaya özlem duyduklarını, bu nedenle otele yoğun bir ilgi gösterdiklerini belirten Dirik, “Huzurlu ve keyifli bir tatil seçeneğini müşterilerimize sunuyorum.” ifadelerinde bulundu.

Turizm Sektöründe Yenilikçi Projelerine Devam Ediyor

Turizm sektörünün taleplerini analiz eden, bu sayede çalışmalarına yenilikçi adımlar atarak devam eden Mehmet Dirik, sektörün gelişimine katkıda bulunan projeleri de hayata geçiriyor. Her zaman çok daha iyisini yapmak istediğinin altını çizen ünlü iş insanı, “Sabır ve azimle yoluma devam ediyorum.” dedi.