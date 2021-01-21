Mehmet Aksoy Kırklareli Tarım Orman İl Müdürü Oldu

MALATYA‘LI HEMŞEHRİLERİNİN GURUR KAYNAĞI OLDU

1995 Yılından bu yana her sene 500’e yakın üniversite öğrencisine burs veren Malatya İzollu Vakfının Yönetim ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Zeytinburnu Malatyalılar Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminden yer alan Mehmet Aksoy Zeytinburnu Tarım Orman İlçe Müdürlüğünde görevli iken bakanlık kararı ile Kırklareli Tarım Orman İl Müdürlüğüne atandı.

Aksoy’un yeni görev yeri Malatya’lı hemşehrileri başta olmak üzere eski mesai arkadaşlarını memnun etti.

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Ve Malatya Kitabının yazarı gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’de şunları söyledi” :”Değerli hemşherim Sayın Mehmet Aksoy bulunduğu her yere dinamizim getiren bir yapıya sahip.Bugüne kadar vazife yaptığı bir çok kamu kurumundaki başarıları bizleri hem mutlu etmiştir hem de gururlandırmıştır.Yeni görev yerinde değerli. Kardeşime başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)