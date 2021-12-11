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Meclis Üyesi OK :Neden 100 Yıllık Zeytinburnu Tren İstasyonu’nun Adı Fişekhane oldu ? (VİDEOLU)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Zeytinburnu Belediye Meclisi Üyesi Reşat Ok Belediye meclis toplantısının Aralık Ayı ilk birleşiminin yapıldığı 6 Aralık 2021’de söz alarak 100 yıldır Zeytinburnu Tren İstasyonu olarak bildiğimiz durak isminin sonuna özel bir ticari kuruluşun kullandığı Fişekhane isminin getirilmesi doğru değil dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Aralık 2021 Cumartesi 15:11
Meclis Üyesi OK :Neden 100 Yıllık Zeytinburnu Tren İstasyonu’nun Adı Fişekhane oldu ? (VİDEOLU)
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MHP’ Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Reşat OK Sordu; Neden 100 Yıllık Zeytinburnu Tren İstasyonu’nun Adı Fişekhane oldu ?

İŞTE REŞAT OK’UN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMANIN TAM METNİ

“Sayın Meclis Başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Partim adına sözlü bir önerge vermek adına söz aldım.Hepinizin bildiği üzere Sirkeci’den hareket eden Banliyö treni ilçemizin Kazlıçeşme ve Zeytinburnu’duraklarından geçerek Halkalı’ya kadar gidiyordu.

Birkaç sene önce Gebze-Halkalı Marmaray’ın hizmete girmesi ile Zeytinburnu ilçesinden geçen iki durağımız aynen varlığını korudu.

Ancak 100 yıldan beri Zeytinburnu Tren İstasyonu adı ile hizmet veren durağımızın adının Zeytinburnu – Fişekhane olarak değiştirilmesi doğru değil.

Evet bir özel teşebbüs tarafından yapılan konutların bulunduğu bölgede bir fişekhane vardı. Ancak bu isimden ziyade Fabrikayı Hümayun ve diğer bazı isimler daha ön planda iken şu an orada konut yapan ve ticari yapının marka olarak kullandığı Fişekhane isminin durağımıza verilmesi doğru değildir.

Belediyemizin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları nezdinde girişime girerek sadece eskiden olduğu gibi Zeytinburnu isminin tek başına kullanılmasına yönelik önerge’nin başkanlık makamına havale edilmesini arz ederim “ dedi.

ZEYTİNBURNU’NUN KİTABINI YAZAN GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER’DE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Reşat Ok’un verdiği Önerge çok değerli ve yerinde bir çıkıştır. Büyük Yalı Projesinin bir marka haine getirmeye çalıştığı Fişekhane ismi’nin durağımıza verilerek kamu’nun bir özel kuruluşunun reklamını yapması elbette hoş ve doğru değildir. Sayın Reşat OK’un da dediği gibi Devlet Demiryollarının bir an önce Yüz yıldır Zeytinburnu olarak bildiğimiz İstasyonumuzun adı yine eskiden olduğu gibi sadece Zeytinburnu olmasını bizde isteriz dedi.

FİŞEKHANE’NİN PR.AJANSINDA GELEN AÇIKLAMA İSE ŞU ŞEKİLDE OLDU

İstanbul’da turistik ve görülmesi gereken mekanlar arasında ilk akla gelen Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi gibi yerlerle birlikte Fişekhane de doğal parklar ve turistik yerleri gösteren kahverengi tabela sahibi almaya hak kazandı.

Böylece ‘İstanbul’un tarihi ve gezilecek yerleri’ listesine de giren Fişekhane, tarihi atmosferi modern mimari ile birleştirerek İstanbul’un yeni cazibe merkezi haline geldi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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