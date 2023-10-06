Mcdodo’nun ‘en hızlı’ ülkesi Türkiye oldu

Global mobil aksesuar markası Mcdodo’nun ‘en hızlı büyüyen pazarı’ Türkiye oldu. Bu yıl 4 kat büyüyerek yıllık 450 bin adetlik ürün satışı gerçekleştirecek olan Mcdodo Türkiye, bu rakamla Mcdodo global ülkeler arasında ilk 3’e girecek. Mcdodo Türkiye Yönetim Başkanı Mehmet Uçurum, ‘En Hızlı Büyüyen Ülke’ plaketini Mcdodo Dünya Başkanı He Jinhong’un elinden aldı.

Türkiye ziyaretinde açıklamalarda bulunan He Jinhong, 2013 yılında Çin’de kurulan ve kısa sürede global başarılarıyla adından söz ettiren Mcdodo’nun hedeflerini şöyle anlattı: “Mcdodo olarak rakiplerimizden tasarım, fonksiyonellik ve güvenilirlik ile ayrılıyoruz.

Tüketiciler için heyecan verici ve kullanışlı ürünler geliştirmek özel alanımız. Teknoloji ve kaliteyi tasarımla birleştiriyor ve ‘ileri teknoloji, özgün tasarım’ sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu felsefe ışığında, yılda ortalama 50 milyon adet aksesuar üretimi yapıyoruz. Her yıl %50 büyüme oranıyla bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. 2024 yılında Orta Asya ve Avrupa pazarlarında daha da büyüme arzusundayız.”

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Tasarım inovasyonu da önemli

Mcdodo olarak kendilerini diğer markalardan ayıran en büyük özelliklerinin tasarım ve inovasyonu doğru oranlarda birleştirmek olduğunu anlatan Jingong, bunu şöyle açıkladı: “Teknoloji inovasyonu ve tasarım inovasyonu bizim için eşit derecede önemli. Teknoloji inovasyonu, tasarıma daha iyi malzemeler, üretim ve üretim teknikleri sunabilirken, tasarım inovasyonu bu teknoloji olanaklarını kullanabilir, ürünün kullanışlılığını, estetiğini ve kullanıcı deneyimini artırır.

Sadece teknoloji inovasyonu varsa ve tasarım inovasyonu yoksa, ürünler fazla işlevsel veya kullanışsız hale gelebilir. Sadece tasarım inovasyonu varsa da ürünler kullanışlılık, maliyet ve üretim verimliliği açısından sorunlar yaşayabilir ve pazarda başarılı olamaz. Bu noktada bizim üretim felsefemizdeki "Farklı" tasarım inovasyonunu, "Verimli ve Kullanışlı" ise teknoloji inovasyonunu ifade ediyor.”

3 yılda dünyaya örnek oldu

Mcdodo Türkiye’nin Metro İletişim güvencesiyle 2018 yılından itibaren sektörde bulunduğunu hatırlatan Jinhong, tahminlerinin çok ötesinde bir performansla son 3 yıldır hızlı bir büyüme yakaladığını ve iş modeliyle diğer pazarlara örnek olduğunu vurguladı.

Dünyada en büyük pazarların Çin, ABD ve Japonya olduğunu anlatan Jinhong, “Türkiye geçen yıldan bu yana ilk 3 ülke arasında bulunuyor. Bu yılı ise “en hızlı büyüyen ülke” olarak tamamlayacak. Yeni yıldan itibaren Türkiye pazarına özel ürünler de üreteceğiz” dedi.

GaN şarjlarının yılı oldu

Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum da 2023 yılının GaN şarjlar, MagSafe ürünleri ve özel kablo serileriyle hızlı geçtiğini anlattı. 2023 son çeyrek ve 2024 yılında pudra renkli seriler, minimal adaptörler ve MagSafe ürünlerin yine favori olacağını belirterek, “Son yıllarda Type-C pazarı hızla büyürken iPhone 15 ile bu alanda büyümenin de devam edeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Hedef 2024’te liderlik!

Yeni ürünlerle birlikte Mcdodo Türkiye, 2024 yılını 400 milyon TL’lik ciro ile tamamlamayı planlıyor. Söz konusu büyümeyle 2023 yılına göre yüzde 150 büyüme anlamına geliyor. Mcdodo, iç pazarda 2024 yılında pazar lideri olmayı hedefliyor.

Mcdodo geçtiğimiz aylarda Türkiye’de ilk olan iki uygulamayı başlatmıştı. 100, 120 ve 140W’lık GaN teknolojisine sahip hızlı şarj adaptörleri, 5 yıl sınırsız garantiyle sunulmaya başlandı. Ayrıca Türkiye’de ilk kez, adaptörlerin yaratacağı olumsuz durumlar için tüketiciler sigortalanarak güvence altına alındı.

Pazar 20 milyar TL’ye ulaşacak

Mcdodo’ya göre Türkiye’de aksesuar pazarı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen 2023 yılında ilk 6 ayda önceki yıla göre % 35 büyüdü. Teknolojik gelişmeler ve hayatın mobil hale gelmesiyle birlikte her geçen gün büyüyen ‘mobil aksesuar pazarı’ Türkiye’de 40 milyon adet ve 20 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)