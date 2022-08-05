banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.751,78
ALTIN
1.026,41
DOLAR
17,97
STERLİN
21,68
EURO
18,29
Mazlumder Alevi Derneklerine Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınadı
Mazlumder Alevi Derneklerine Yapılan Çirkin...
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
Son Dakika
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir Avuç İnsanın Kayıp Dönemidir
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir...
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!

Mazlumder Alevi Derneklerine Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınadı

Mazlumder Ankara: Alevi Dernek ve Vakıflarına Karşı Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2022 Cuma 10:56
Mazlumder Alevi Derneklerine Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınadı
banner171

Mazlumder Ankara Şubesi yaptığı açıklamada Alevi dernek ve vakıflarına yapılan saldırıları kınadı.

Provokasyon amaçlı bu saldırılar ile toplum içerisinde kaos ve çatışma yaratılmak istendiğine dikkat çekilen açıklamada olayı gerçekleştirenlerin değil, arkasında bulunan güçlerin de ortaya çıkarılmasının emniyet güçlerinin ve yargının sorumluluğu ifade edildi. Kamuoyun, bu çirkin ve provokatif saldırılara karşı dayanışmaya davet edildi.

Mazlumder Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrıca saldırıya maruz kalan Alevi Dernek ve vakıf merkezlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Mazlumder Ankara Şubesi'nin yaptığı açıklamanın tam metni:

"Alevi Dernek ve Vakıflarına Karşı Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz.

30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne ve Sivas Divriği Gökçebel Köyü Derneği'ne saldırılar düzenlenmiştir.

Ankara Emniyet Müdürlüğü aynı gün olayla ilgili A.O.K isimli bir saldırganın yakalandığı, daha sonra 01.08.2022 tarihinde de olaya karıştığı düşünülen Ç.C.B ve B.G isimli kişilerin gözaltına alındığı konusunda bir açıklama yapmıştır.

Aynı gün içerisinde arka arkaya bir merkezden yapıldığı izlenimini veren, provokasyon amaçlı bu saldırılar ile toplum içerisinde kaos ve çatışma yaratılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Türkiye'nin yakın tarihinde, acısı hala tazeliğini koruyan Çorum, Maraş, Sivas-Madımak ve Başbağlar, İstanbul Gazi Mahallesi gibi olaylar ile insanımız ağır bedeller ödemiştir.

MAZLUMDER olarak:

Öncelikle, sadece olayı gerçekleştirenlerin değil, arkasında bulunan güçlerin de ortaya çıkarılmasının emniyet güçlerinin ve yargının sorumluluğunda olduğunu hatırlatırken, kamuoyunu bu çirkin ve provokatif saldırılara karşı dayanışmaya davet ediyoruzİ 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Utku Reyhan: KPSS Skandalı Kaos Planının Parçası
Utku Reyhan: KPSS Skandalı Kaos Planının Parçası
Bu Özel Plaj İstanbulluların
Bu Özel Plaj İstanbulluların
Babacan’dan“Küresel Enflasyon” Açıklaması
Babacan’dan“Küresel Enflasyon” Açıklaması
Babacan’dan KPSS Çıkışı ‘Devlet Tazminat Ödemek Zorunda’
Babacan’dan KPSS Çıkışı ‘Devlet Tazminat Ödemek Zorunda’
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169