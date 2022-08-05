Mazlumder Alevi Derneklerine Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınadı

Mazlumder Ankara Şubesi yaptığı açıklamada Alevi dernek ve vakıflarına yapılan saldırıları kınadı.

Provokasyon amaçlı bu saldırılar ile toplum içerisinde kaos ve çatışma yaratılmak istendiğine dikkat çekilen açıklamada olayı gerçekleştirenlerin değil, arkasında bulunan güçlerin de ortaya çıkarılmasının emniyet güçlerinin ve yargının sorumluluğu ifade edildi. Kamuoyun, bu çirkin ve provokatif saldırılara karşı dayanışmaya davet edildi.

Mazlumder Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrıca saldırıya maruz kalan Alevi Dernek ve vakıf merkezlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Mazlumder Ankara Şubesi'nin yaptığı açıklamanın tam metni:

"Alevi Dernek ve Vakıflarına Karşı Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz.

30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne ve Sivas Divriği Gökçebel Köyü Derneği'ne saldırılar düzenlenmiştir.

Ankara Emniyet Müdürlüğü aynı gün olayla ilgili A.O.K isimli bir saldırganın yakalandığı, daha sonra 01.08.2022 tarihinde de olaya karıştığı düşünülen Ç.C.B ve B.G isimli kişilerin gözaltına alındığı konusunda bir açıklama yapmıştır.

Aynı gün içerisinde arka arkaya bir merkezden yapıldığı izlenimini veren, provokasyon amaçlı bu saldırılar ile toplum içerisinde kaos ve çatışma yaratılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Türkiye'nin yakın tarihinde, acısı hala tazeliğini koruyan Çorum, Maraş, Sivas-Madımak ve Başbağlar, İstanbul Gazi Mahallesi gibi olaylar ile insanımız ağır bedeller ödemiştir.

MAZLUMDER olarak:

Öncelikle, sadece olayı gerçekleştirenlerin değil, arkasında bulunan güçlerin de ortaya çıkarılmasının emniyet güçlerinin ve yargının sorumluluğunda olduğunu hatırlatırken, kamuoyunu bu çirkin ve provokatif saldırılara karşı dayanışmaya davet ediyoruzİ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA