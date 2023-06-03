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Mayıs Ayında Türkiye'nin En Çok Konuşulan Konusu Siyaset Oldu

​​​​​​​Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-31 Mayıs tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Mayıs ayından en çok seçimler konuşulurken, siyaset Mayıs’a damgasını vuran başlık oldu. İşte geçtiğimiz ayın en çok konuşulan haber içerikleri;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2023 Cumartesi 14:15
Mayıs Ayında Türkiye'nin En Çok Konuşulan Konusu Siyaset Oldu
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  • Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs’ta Erzurum’da yaptığı miting esnasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
  • Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce seçim öncesinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.
  • İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Sinan Oğan Cumhur İttifakı’nı, Zafer Partisi ise Millet İttifakı’nı destekleme kararı aldı.
  • 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden Cumhur İttifakı zaferle çıktı. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde ise Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.18’ini alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi.
  • Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti.
  • Fransa'da düzenlenen 6'ncı Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar aldı.
  • Müzik dünyasının efsane isimlerinden Tina Turner yaşamını yitirdi.
  • Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray Süper Lig’de 23. Şampiyonluğuna ulaştı.
  • Bir süredir Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi gören, eski ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti.
  • Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter İstanbul’da kozlarını paylaşacak.
  • Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles’ın taç giyme töreni gerçekleştirildi.

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