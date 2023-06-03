Mayıs Ayında Türkiye'nin En Çok Konuşulan Konusu Siyaset Oldu

​​​​​​​Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-31 Mayıs tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Mayıs ayından en çok seçimler konuşulurken, siyaset Mayıs’a damgasını vuran başlık oldu. İşte geçtiğimiz ayın en çok konuşulan haber içerikleri;