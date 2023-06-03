Mayıs Ayında Türkiye'nin En Çok Konuşulan Konusu Siyaset Oldu

- Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs’ta Erzurum’da yaptığı miting esnasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
- Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce seçim öncesinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.
- İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Sinan Oğan Cumhur İttifakı’nı, Zafer Partisi ise Millet İttifakı’nı destekleme kararı aldı.
- 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden Cumhur İttifakı zaferle çıktı. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde ise Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.18’ini alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi.
- Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti.
- Fransa'da düzenlenen 6'ncı Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar aldı.
- Müzik dünyasının efsane isimlerinden Tina Turner yaşamını yitirdi.
- Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray Süper Lig’de 23. Şampiyonluğuna ulaştı.
- Bir süredir Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi gören, eski ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti.
- Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter İstanbul’da kozlarını paylaşacak.
- Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles’ın taç giyme töreni gerçekleştirildi.
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2023 Cumartesi 14:15