Mavi’den Caretta Caretta’lara Hayat Veren Tişörtler

Proje kapsamında bir İndigo Turtles tasarımlı tişört satın alanlar, beş deniz kaplumbağası evlat edinerek Akdeniz’e hayat veriyor. Kadın, erkek ve çocuklara özel tasarlanan İndigo Turtles tişörtleri, Türkiye’nin yanı sıra Mavi’nin Amerika, Kanada ve Almanya’daki online mağazalarında da satışa sunuluyor. Her yıl binlerce Mavi müşterisi, satın aldığı tişörtler aracılığıyla projenin gönüllü elçisine dönüşüyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Mavi İndigo Turtles ve EKAD hakkında;

110 milyon yıldır yaşayan ve Akdeniz faunasının doğal bir parçası haline gelmiş Caretta Caretta ve Chelonia Mydas deniz kaplumbağalarını korumak adına Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) çalışmalarını Akdeniz’in en büyük yuvalama alanı Belek’te sürdürüyor. Yumurtadan çıktıkları andan itibaren birçok tehlikeyle karşı karşıya kalan yavru kaplumbağaların, ortalama yüzde 40’ı denize ulaşabiliyor ve bunu başaranların sadece binde biri hayatta kalabiliyor. EKAD, 22 yılda 1 milyonun üzerinde Caretta Caretta’yı denizle buluşturarak Akdeniz’e hayat veriyor. İndigo Turtles projesi de 8 yıldır bu zorlu yaşam mücadelesine destek verirken, gönüllülük konusunda da farkındalık yaratıyor.

EKAD’ın Haziran-Eylül tarihleri arasında Belek’te gerçekleştirdiği çalışmalara, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yüzlerce üniversiteli gönüllünün yanı sıra, Mavi çalışanları, müşterileri, bursiyerleri ve takipçileri de katılıyor. Gönüllü gençler sahilde kamp kurarak, ergin dişi kaplumbağaların yumurtalarını dış faktörlerden korumak, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.*

*Son bir yıldır pandemi koşulları sebebiyle kampta sadece EKAD’ın çekirdek kadrosu görev almaktadır.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)