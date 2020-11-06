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“Mavi ve Kırmızıya Bölünen Harita: İki ABD Çarpışıyor Gerileyen ABD’nin Çıkmazı”

Doğu Perinçek, ABD seçim haritasında Trump’ın kazandığı kırmızı renkteki orta kesimler ve Biden’ın galip geldiği mavi renkteki kıyı kesimleri için “İki ABD çarpışıyor” dedi ve şu analizi yaptı: “Okyanuslara bakan Mavi ABD, Amerikan endüstrisinin en çok geliştiği, dışa karşı yayılmacılıktan yana, dünyaya tırnak gösteren kesimleri temsil ediyor. Kırmızı renktekiler ise içe dönmek ve ekonomiyi düzeltmek isteyen Amerikan siyasetini destekleyen bölgeler” Perinçek bu çarpışmanın, ABD’nin dünyada askeri ve ekonomik olarak yenildiği koşullarda yaşanmasının anlamlı olduğunu belirtti: “Biden kazansa da gerçek değişmiyor: ABD hegemonyası çöküşte. Biden ve ekibi, yine de saldırganlıkta ısrar ederse, bu kendileri için bir macera olur. Bu kez daha ağır mağlubiyetler yaşarlar.”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Kasım 2020 Cuma 08:58
“Mavi ve Kırmızıya Bölünen Harita: İki ABD Çarpışıyor Gerileyen ABD’nin Çıkmazı”
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CNN Türk’te ABD’nin seçim sonuçlarının tartışıldığı, Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Razi Canikligil ve Ali Çınar’ında konuk olduğu programda Doğu Perinçek şu tespiti yaptı: “ABD seçim haritasına baktığımızda, Trump ve Biden’ın kazandığı eyaletleri değerlendirecek olursak şu ortaya çıkıyor: Mavi renkler ve kırmızılar iki farklı ABD’yi temsil ediyor. Okyanuslara bakan bölgeler, (Biden’ın kazandığı) mavi ABD ile orta kesimler, kırmızı ABD (Trump’ın kazandığı bölgeler) birbiriyle çarpışıyor. Mavi ABD neyi temsil ediyor? Amerikan endüstrisinin en çok geliştiği bölgeleri… dışa karşı yayılmacılıktan ve saldırganlıktan yana, dünyaya tırnak gösteren ABD. Kırmızı renktekiler ise içe dönmek ve kötü giden ekonomiyi düzeltmek isteyen Amerikan siyasetini destekleyen bölgeler. ABD bir yol ayrımında.”

ABD’NİN DÜNYAKİ YENİLGİSİ

‘ABD’nin başına kim gelse fark etmez’ görüşüne katılmadığını belirten Perinçek şunları söyledi: “ABD 1950’de dünya toplam üretiminin yarısını üretiyordu şimdi ise bu oran yüzde 15. ABD’nin dolar imparatorluğu çöküyor. ABD, dünyanın her yerinde verdiği mücadeleleri kaybediyor. Askeri olarak üstünlüğünü yitirdi, karşısına rakip kuvvetler çıktı. Ortadoğu’da yenildi, Uzakdoğu’da Çin’e diş geçiremedi. Suriye ve Irak’ı parçalayamadı, sözde Kürdistanı yani 2. İsrail devletini kuramadı. Şu anda kazanacağı belirtilen Biden’ın stratejisi, ABD’nin genel gidişatına ters. Dünyadaki iddialarını kaybeden, siyasi ve ekonomik hükümranlığı sona eren ABD, can havliyle kendi içinde bir atak yapıyor. Bu atağın itici gücü de dünyaya karşı daha yırtıcı olmak isteyen, finans merkezlerinde, büyük sanayi şehirlerinde yaşayan kesimler. Biden da zaten savaş yanlısı, Amerikan derin devletinin önemli liderlerinden biri.”

TRUMP’IN EKONOMİ ODAKLI SİYASETİ

“Trump ise Amerikan ekonomisine ağırlık verme eğiliminde. Ne diyor? 'ABD 8 trilyon doları Ortadoğu çöllerine gömdü.' ABD için savaşlarla, askeri yöntemlerle bir çıkış olmadığını tespit ediyor. ABD’nin orta kesimlerinden destek bulmasının nedeni bu. Dikkat ederseniz, Çin’le ‘ticaret savaşları’ denilen mücadeleye öncelik veriyor. Bu nedenle rakibi Biden’ı Çin’ci olmakla suçladı. Biden de Trump’ı ‘Rusçu’ olmakla itham ediyor.”

“BİDEN KAZANSA DA ABD ÇIKMAZDA”

Trump’ın siyasetini Amerikan gerçeklerine daha uygun olduğunu vurgulayan Perinçek şu saptamaları yaptı: “Trump, ABD’nin askeri ve dolar hegemonyası üzerine kurulu sisteminin bittiğini gördü. Trump’ın güvenlik danışmanlarının yazdığı raporlar da söze 'ABD kaybetti' diye başlıyor. Bu nedenle, dünyada kaybettikleri bir savaşı sürdürmek yerine, kaynakları ABD içinde kullanmayı tercih ettiler. Bu açıdan Trump’ın stratejisi daha gerçekçi. Ancak Biden kazansa da gerçek değişmiyor: ABD hegemonyası çöküşte. Biden ve ekibinin üzerinde duracağı ekonomik zeminin ne halde olduğu belli. Elindeki silahlı gücün sınırları daralmış. Yine de saldırganlıkta ısrar ederse, bu kendileri için bir macera olur. Tabii bu kez daha ağır mağlubiyetler yaşarlar. Sonuç olarak, ABD büyük bir çıkmazda, Biden da ve haritadaki mavi kesimlerin desteklediği siyasetler de bu çıkmazı temsil ediyor.”

“ABD İÇİN İSTİRARLI DÖNEM GERİDE KALDI”

Perinçek, önümüzdeki süreçte ABD’nin iç sorunlarının artacağını vurguladı: “Bu seçim bize, ABD’yi kendi içinde nelerin beklediğini de gösterdi. Artık ABD’nin geçmişine bakarak bunları anlayamayız. Anayasa mahkemesiyle, yasalarla, hukukla problemlerin çözüldüğü, istikrarlı, oturmuş bir düzeni olan ABD vardı. Bu dönem sona erdi. Bir seçim yapılıyor, görüldüğü gibi karakolluk… Ayrıca ABD’yi önümüzdeki dönem halk hareketleri bekliyor. ABD’deki Hispanikler, Asyalılar, siyahilerin küresel salgın ve ekonomik krizle artan huzursuzluğu daha da şiddetli bir hal alacak. Kendi içindeki bu hareketler ABD’nin başını ağrıtacak.”

Son Güncelleme: 06.11.2020 10:32
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