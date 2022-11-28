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Masöz İstanbul’un İnsan Sağlığına Etkileri

Masaj, sağlık ve zindeliğin önemli bir bileşenidir. Anksiyete, depresyon ve diğer birçok duruma yardımcı olabilir.Masajın insan sağlığına pek çok faydası olduğu kanıtlanmıştır. Masaj ayrıca vücutta ruh halini iyileştirebilen ve depresyon semptomlarını azaltabilen endorfinlerin salınmasına yardımcı olur.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Kasım 2022 Pazartesi 17:47
Masöz İstanbul’un İnsan Sağlığına Etkileri
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Bu yazıda masajın insan sağlığı üzerindeki etkileri ve daha fazla fayda için onu hayatınıza nasıl dahil edebileceğiniz anlatılmaktadır.

Masajın İnsan Sağlığına Etkileri Sonsuzdur

Masaj binlerce yıldır var ve zamanla gelişen bir uygulamadır. Ağrıyı hafifletmek, stresi azaltmak ve uyku kalitesini artırmak için kullanılabilir.

Masaj terapisi, Buda'nın zamanından beri Doğu'da kullanılan eski bir uygulamadır. Ayrıca sırt ağrısı, baş ağrısı, depresyon ve anksiyete gibi birçok modern gün hastalığı için popüler olarak bilinen bir tedavi yöntemidir.

Masaj terapisinin, çeşitli vücut sistemlerinin uyarılması yoluyla insanlar üzerinde çok sayıda olumlu sağlık etkisi olduğu gösterilmiştir. Masaj terapisi, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi fizyolojik tepkileri düzenlemenin yanı sıra kan dolaşımını iyileştirmeye ve bağışıklık fonksiyonunu artırmaya yardımcı olabilir.

Masaj Terapisti Nedir ve Aslında Nasıl Çalışır?

Bir masaj terapisti, terapötik amaçlar için vücuda baskı uygulamak için ellerini, kollarını ve ön kollarını kullanan bir sağlık uzmanıdır. Masaj terapistleri, sağladıkları masaj türüne bağlı olarak ellerini farklı şekillerde kullanmak üzere eğitilirler. En sık kullanılan masaj teknikleri arasında İsveç, derin doku, spor, Thai ve shiatsu sayılabilir.

Masöz İstanbul eski zamanlardan beri uygulanmaktadır. Son yıllarda, fibromiyalji ve kronik sırt ağrısı gibi ağrıyla ilişkili durumları olan kişiler için alternatif veya tamamlayıcı bir tedavi olarak giderek daha popüler hale geldi.

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