MASFED Başkanı Aydın Erkoç Güven Tazeledi

Ülke genelinde 70 binin üzerinde motorlu araç satıcısını temsil eden, Türkiye çapında 60’ın üzerinde ilde üye derneği bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun 4. Olağan Genel Kurulu, büyük bir katılımla Ankara’da gerçekleşti. Genel Kurul’a tek aday olarak giren Başkan Aydın Erkoç tüm oyları alarak yeniden Başkan seçildi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük otomobil ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’de düzenlenen toplantıya MASFED’e bağlı il dernek başkanlarının yanı sıra sektör temsilcileri ve motorlu araç satıcıları katıldı. Sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayan ve sayıları her geçen gün artan tüm il ve ilçe derneklerini MASFED çatısı altında toplayan Başkan Aydın Erkoç, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan programda açış konuşmasını gerçekleştiren Erkoç, MASFED olarak gerek mesleğin tanımlanması, gerekse sektöre bir standart getirilmesi konularında bugüne dek yapılan çalışmaları anlattı. KDV düzenlemesi, ithal araç sorununun çözümü, kayıtdışılıkla mücadele, motorlu araç satıcılarına mesleki yeterlilik belgesi çalışmaları gibi pek çok konunun çözümünde azimle çalıştıklarını belirten ve mesleğin çıtasının yükselmesi için faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

‘’10 yılı aşkın zamandır faaliyetlerine devam eden MASFED, kurulduğu günden bu yana zorlu bir mücadeleye girmiş, sektörümüzün sorunlarını gidermek, mesleğimizi hak ettiği noktalara getirmek ve ticari hayata katkı sunmak için ortak akılla hep birlikte önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bugün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemiye rağmen ikinci el sektörüne bir standart getirmek ve gelecekte bu mesleği icra edecek olan gençlerimize saygın bir meslek bırakmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni dönemde de çıtayı daha yukarı çıkaracak ve mesleğimizi, sektörümüzü korumak, daha iyi noktalara ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Federasyonun kuruluşundan itibaren emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni yönetim kurulumuza başarılar diliyorum. ’’

Yeni dönem yol haritasını da açıklayan Erkoç ikinci el otomobil sektörünün ihtiyaç ve beklentilerini tespit ederek sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm il derneklerini MASFED bünyesine katarak büyümeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Yeni dönem yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu;

Aydın Erkoç, Ahmet Duran Uçar, Ahmet Gündüz, Necati İshak, Haluk Olcay, Feyzi Demir, Edip Batumlu, Levent Bal, Erdoğan Bayrak, Serkan Karakadılar, Hayrettin Ertemel, Bekir Selvi, Fahri Yandık, Muğdat Kargun, Hasan Yoğurtçu, Ömer Bentoğlu, Şükrü Kanatlı, Mustafa Yurdakul, Necip İrdem, İsmet İnan, Cuma Ali Çelik, Sedat Öksüz, Ömer Kaya, İbrahim Öcal, Mehmet İnce, Hasan Sargın, Hasan Kahyaoğlu, Görkem Konu, Yaşar Terzi, Tunç Batıgün, Servet Küçük, Mahmut Ulucan, İsmail Aydınkaş, Fahrettin Batı, Zafer Uslu, Niyazi Berktaş.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)