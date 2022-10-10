Masa İsimliği Satın Almak İçin Doğru Tercih

Masa İsimlikleri Neden Kullanılıyor?



Masa isimliği kullanan kişilerin, işlerini sevdikleri ve gelen misafirlerine saygı gösterdikleri düşünülüyor. Masa isimlikleri kullanan iş insanlarının ziyaretçileri etkileme gücü daha fazla oluyor. Bu nedenle özel sektörde masa kimliği kullanan personellere ziyaretçilerin güvendiği biliniyor. Olumlu izlenim için şart olan masa isimlikleri aynı zamanda çalışma hayatına estetik bir duruş katıyor.

Masa İsimlikleri Çeşitleri Nelerdir?



Günümüzde çini, ahşap, deri, kristal malzemeleri kullanılarak ya da bunların kombine edilmesi ile masa isimlikleri imalatı yapılıyor. Şehre, ülkeye, mesleğe ya da zevklere göre farklı tarzlarda masa isimliği üretilebiliyor. Masa isimliklerinin üzerindeki yazılar ve şekiller için lazer, ultraviyole ve subliminasyon baskı teknikleri kullanılıyor.

Masa İsimlikleri Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Masa isimlikleri fiyatları; kullanılan malzeme, baskı tekniği ve ürünün boyutuna göre değişiyor. Kargo ile gönderilen ürünlerde kalemlik, yazı levhası ve diğer süsler zarar görmemesi için demonte şekilde gönderiliyor. Kurulduğu günden bu yana “önce müşteri memnuniyeti” prensibinden vazgeçmeyen İstanbul Plaket, masa isimlikleri fiyatları ve kampanyaları ile makamları süslüyor.



Masa İsimlikleri Siparişi Nasıl Verilir?

Masa başı işi olan kişiler, kaliteli ve ilgi çekici isimlikler ile masalarının görsel bütünlüğünü sağlıyor. Masa isimlikleri, son yıllarda özel hediyeler arasında sayılıyor. Yakın arkadaşlar, aile üyeleri ya da çiftler, iş başı yapan sevdikleri için masa isimlikleri siparişi vererek onları mutlu ediyor. İstanbul Plaket resmi sitesinden masa isimliğini seçip yazılacak olan ismi belirterek kolay bir şekilde masa isimlikleri siparişi oluşturabilirsiniz.