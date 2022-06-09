Marmara Deni̇zi̇ İçi̇n Tüm İller Bi̇r Araya Geldi̇
Dünyanın en büyük deniz seferberliğinin yıldönümü olması sebebiyle 8 Haziran’da, #MarmaraHepimizin ve #BirlikteTemizTutalım sloganıyla Marmara Bölgesi genelinde bütünleşik bir kampanya çalışması altında birlik ve beraberlik vurgusuyla yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası olarak 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde denize kıyısı olan 5 büyükşehir ve 2 il belediyesinde eşzamanlı 62 farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.