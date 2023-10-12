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Maritaş Denim Harran Ovası'ndaki İlk Rejeneratif Pamuk Hasadını Gerçekleştirdi

İplikten dokumaya tam entegre üretim tesislerinde 520 kişilik ekibi ve yılda 24 milyon metre kumaş kapasitesiyle üretim yapan Maritaş Denim, Türkiye’nin ilk TÜBİTAK destekli üniversite ve sanayi iş birliği içerisinde yürütülen rejeneratif pamuk hasadını Harran Ovası’nda gerçekleştirdi. Yenilenebilir tarım uygulamalarıyla pamuk üretimine yönelik ulusal farkındalığı artırma amacı taşıyan ve 24 ay sürecek olan proje, sözleşmeli tarım uygulamalarıyla yerel çiftçileri desteklemeyi ve yakın tedariği hedefliyor. “Harvesting in Harran: Maritaş Denim Regenerative Cotton Journey” sloganıyla hayat bulan ilk hasat etkinliği, yenileyici tarımın ülkemizde yapılabileceğini ve bu yöntemle elde edilen pamuğun çiftçiler için verimli olabileceğini gösteren önemli bir örnektir. Maritaş Denim Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kesim, rejeneratif tarımla elde edilen pamuğun, toplam kumaş üretimdeki payını giderek artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 11:03
Maritaş Denim Harran Ovası'ndaki İlk Rejeneratif Pamuk Hasadını Gerçekleştirdi
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Türkiye’de yenileyici pamuk üretimine öncülük etmek ve katkı sağlamak için yola çıkan Maritaş Denim, Türkiye’nin ilk TÜBİTAK destekli üniversite ve sanayi iş birliği içerisinde yürütülen rejeneratif pamuk hasadını Harran Ovası’nda gerçekleştirdi. Yerel çiftçilere destek olmayı ve ulusal düzeyde yenileyici tarım uygulamalarına dikkat çekmeyi hedefleyen Maritaş Denim, “Harvesting in Harran: Maritaş Denim Regenerative Cotton Journey” ilk hasat etkinliğiyle sektördeki öncü rolünü ve liderliğini pekiştirdi.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü iş birliğinde gerçekleşen proje, çiftçilere sözleşmeli üretim yaptırmayı ve yakın tedariği hedefliyor. İlk etapta 500 dekar üretim alanı ve 10 dekar pilot proje alanında yapılan çalışmanın kademeli olarak 24 ay sürmesi planlanıyor. Proje kapsamında Mayıs 2023’te ekilen pamuk tohumlarının ilk hasatı gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

500 Bin Metrelik Kumaş Talebini Karşılayabilecek Ham Madde Elde Edilecek

Toplamda 340 şirkete kumaş üreten ve sektörüne yeşil dönüşüm alanında önderlik yapan Maritaş Denim, 16 ülkede konumlandırdığı acenteleri aracılığıyla 41 farklı ülkedeki 340 markaya kumaş ihracatı gerçekleştiriyor. Rejeneratif pamuğun ilk hasadıyla ise ortalama ağırlıktaki %100 içerikli bir kumaş için yaklaşık 500 bin metrelik talebi karşılayabilecek ham madde elde edilmesi ön görülüyor.

Hammadde temininde en iyi uygulama yöntemlerini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla önemli bir adım atan Maritaş Denim, yaptığı araştırmayla gelecekteki üretim süreçlerine ışık tutacak ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak değerli veriler sunmayı hedefliyor. Araştırmanın ana hedeflerinden biri, hammadde temini konusundaki en güncel ve etkili pratikleri belirleyerek bunları geliştirmek ve daha geniş bir perspektifte uygulanabilir hale getirmek. Gelecekteki süreç için yol gösterici olması hedeflenen bu araştırma projesi, Maritaş Denim'in sürdürülebilirlik taahhüdünü güçlendirmek ve ekim alanlarını genişleterek yerel ekonomiye katkıda bulunmak için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yakından Tedarikle Rejeneratif Tarım Destekleniyor

Son yıllarda iklim değişikliğine bir cevap olarak geliştirilen ve kullanımı yaygınlaşan rejeneratif tarımla elde edilen pamukların ithalatını, 5 bin km ile 7 bin km uzaklıktan gerçekleştiren Maritaş Denim, uzaktan ham madde ihtiyacını azaltmak amacıyla sözleşmeli tarım yöntemini kullanmaya başladı. Harran Ovası’ndaki çiftçilere, sözleşmeli üretim yaptırarak ham maddesini yakından tedarikle elde etmeyi hedefleyen Maritaş Denim, karbon emisyonunu azaltarak rejeneratif tarımı destekliyor. Verilen bu destek, monokültür tarıma kıyasla toprağı iyileştirmeye, mahsul verimliliğini ve su tutma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

“Sadece Lokal Değil Global Etki Yaratacağız”

Gerçekleştirdikleri projeyle doğa, insanlık ve endüstri adına bir momentum yaratmak ve gerçek bir adım atmak istediklerini belirten Maritaş Denim Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kesim, “Biz inanıyoruz ki Harran Ovası’nda başlattığımız rejeneratif pamuk üretimi, toprağın ve doğanın özüne dönmesine, kirletmeden üretebilen, doğayla uyumlu yaşayabilen nesillere bir rehberdir. Sadece lokal değil global etki yaratacak bir harekete öncülük ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Denimi yeniden tanımlamak ve endüstride sürdürülebilirlik perspektifinde pamuğa yaklaşımımızı dönüştürmek için hayata geçirdiğimiz projemizde bizlere yol gösteren Harran Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

“Tekstil Sektörü İçin Sürdürülebilir Pamuk Tedarik Zinciri Oluşturacağız”

28 yıldır pamuk üretimi yapılan Harran Ovası’nın yaklaşık %75’inde pamuk ekildiğini ve Şanlıurfa’nın Türkiye pamuk üretiminin %45’ini oluşturduğunu söyleyen Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çopur, “Sürekli pamuk tarımının yapılması topraklarda derin sürüm, taban taşı oluşumu, hastalık, zararlı otlarda artış ve toprağın mikrobiyolojisinde bozulmalara neden olabiliyor. Yapılan araştırmalar, endüstriyel tarım nedeniyle oluşan karbon salınımının, onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla 3 yıl gibi bir sürede %100’ünden fazlasının geri emilebileceği ortaya koyuyor.

Maritaş Denim’in sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir tarım yaklaşımıyla birlikte hayata geçirdiğimiz çalışmamız Kasım 2022’de kışlık ara ürün mercimek ekimiyle başldı. Azot yönünden zenginleştirilen toprak, pamuk üretim maliyetlerinin de azalmasını sağladı. Amacımız tekstil sektörü için sürüdürülebilir pamuk tedarik zinciri oluşturmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir toprak bırakmaktır.” dedi.

“Rejeneratif Pamuk Yüksek Kumaş Kalitesi Sunuyor”

Pamuk lifinin tekstil endsütrisi için öneminden bahseden Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Güneşoğlu, “Pamuktaki üretimin artma hedefi üst düzey bir kimyasal tüketimle sonuçlandı. Bugün pamuk üretimi küresel tarımın %2’sini oluştururken, tarımda tüketilen ilaçların %20’sinden sorumlu. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bu yüzden 1980’lerde başlayan sürdürülebilir tarım ve pamuk üretiminin son halkası rejeneratiftir.

Toprak sağlığının korunması, beraberinde bu toprakta yetişen her ürünün kalitesinin artması demek. Bu yüzden rejeneratif pamuk beraberinde daha kaliteli lif, yüksek kumaş kalitesi ve iyi bir giyim konforu sunuyor. Ülkemizde rejen pamuk denildiğinde recycle pamuk akla geliyor. Diğer firmaların aksine Maritaş Denim’in bu farkındalığı bizim için çok değerli.” açıklamalarında bulundu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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