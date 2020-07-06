Manevi Anne Nurşen Örnek 10 bin Km. Ötede Faaliyetlerini Aksatmadı…

Zeytinburnu Engelli camiasının Manevi annesi olarak ün yapan Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi ,Diyabet ve Engelliler Dernek Başkanı Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) yönetim kurulu üyesi Nurşen Örnek 2 aylığına gittiği Amerika Birleşik Devletlerinde Pandemi nedeni ile zorunlu olarak tam 5 ay orada kalmak zorunda kaldı.

Ancak Türk Hava Yollarının (THY) basından yansıtıldığı kadar hayır amaçlı çalışma yapmadığı gibi bileti olmasına rağmen defalarca THY tarafından tehir edildiğini ifade eden Örnek 799 Dolara’a bilet satın alarak Türkiye’ye dönmek zorunda kaldığını ifade ederek başından geçen talihsiz olayı şu şekilde anlattı.

Nurşen Hanım ABD seyahatiniz THY sayesinde bir kabus olarak başladı ve devam etti başınızdan geçen olayı anlatırmısınız lütfen ?

Tabi ki anlatırım, Ocak ayında ABD’de yaşayan kız kardeşimin doğumu nedeniyle 2 aylık planladığım Amerika Birleşik Devletleri Seyahatim pandemi sürecine girince 5 ay gibi uzun bir süreye yayıldı.

Türkiye’den sorunsuzca çıkılan 10 saatlik bir uçak yolculuğunda JFK havalimanına inip 2 adet olan valizlerimden birinin parçalanmış ve içinde eksik eşyalar olduğunu tespit ettiğim an THY ile zorlu sürecin başladığının bile farkında değildim.

Ben uçuşta iken doğum başlamış olduğundan havalimanında hiç vakit kaybetmeden hastanede olmak istiyordum.

BELGE İSTEME ZULMÜ BİR TÜRLÜ BİTMEK BİLMEDİ…

Birkaç gün sonra hasarlı bagaj birimiyle yazışmalar başlamış istedikleri resim ve fatura belgelerini ibraz etmiştim. Ama müşteri hizmetlerinin istedikleri belgeler bir türlü bitmek bilmedi tamamlayıp gönderdim. Alsında çok basit bir şekilde çözülmesi gereken bir olay için aylardır neden meşgul edildiğimi halen bir tülü anlayabilmiş değilim.

YEDİ DEFA UÇUŞ İPTALİNDEN DOLAYI BİLETİMİZ İLK AÇILAN TARİHE YENİDEN ONALYANIYORDU…

27 Mart 2020 dönüşlü olan İstanbul biletim Pandemiden dolayı tam 7 sefer değişti. Bu süreçte uçuşlar sürekli iptal ediliyor zor bela ulaşabildiğimiz müşteri hizmetleriyle biletimi iptalden sonra ilk uçuşa onaylıyoruz.Uçuş iptallerini toplam 7 defa yaşadım.

Konsolosluğa ismimi yazdırmış kurtarma uçuşu için haber bekliyorum. 17 Haziran’ da uçuş olacağı bilgisi tarafıma konsolosluk aracılığı ile bidlirildi. ABD de ben ve ailemden oluşan üç kişilik bir ekip olarak sürekli telefon ile defalarca ve saatlerce THY müşteri hizmetleri ile görüşüp tahliye uçuşu için biletimi onaylatmaya çalıştık.

Fakat zorda olsa konuşabildiğimiz Müşteri hizmetleri çalışanları birbirinden alakasız bilgiler vermekte dönüş biletimi Tahliye uçuşunda kullanamayacağımı belrtilmekte ve yeni bilet almam gerektiği tarafımıza söylendi.

Gece 01. Gibi ulaştığımız müşteri hizmetlerinden 799 dolar ücret ödeyerek tahliye uçuşundaki yerimizi almıştık. Ama öncesinde sadece Business class bölümünde yer kaldığı oradaki biletlerin ise 1800 dolar olduğu söylenmekte idi. Biz o 799 dolara aldığımız bilet için mutlu bile olduk.

DÖNÜŞ BİLETİM OLMASINA RAĞMEN 799 DOLARA BANA KURTARMA BİLETİ SATAN THY NE HİKMETSE DÖNÜŞ BİLETİM İÇİN ANCAK 29 DOLAR İADE EDEBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ…

THY bu teklifi ile bize adeta hakaret etmiş 799 dolara sattığı bir bilet için bana 29 dolar iade edeceğini söyleyerek morelimi bozmuş ve canımı sıkmıştır.

Oysaki beş ay önce gidiş dönüş bileti olarak aldığım dönüş bileti yurda dönmemi sağlamamıştı.

Pandemi sürecinde her kesimin etkilendiği bu durumdan THY’ da kötü etkilenmişti fakat ben beş ay boyunca Amerika da kalmak zorunda kaldım.

Türkiye’de beni bekleyen eşim ve oğlum bu durumdan kötü etkilendi. Benim planladığım bir sürü organizasyonumu yapamadım. Maddi manevi kayıplarımız oldu..

Ve yurda dönmüş olmama rağmen hala hasarlı bagaj dosyam tamamlanamadı.

Tahliye uçuşlarıyla yurt dışından getirilen Türk Vatandaşlarımızn sanki bedava getirildiği algısı oluşturulmakta.

Bunun böyle olmadığını paranız var ise yurda dönebileceğinizi bizzat yaşayarak öğrendim.

Amerika da zor durumda kalmış yurda dönmesi gereken yüzlerce vatandaşımız vardı.

Pandemi sürecinde Amerika da bulunmak birde TRUMP ın sadece kendi vadandaşıma tedavi uygulayacağım başka ülke vatandaşlarını ülkelerine bildirip alınmasını isteyeceğim açıklamasından sonra paniklemiştim.

BİR TARAFTA ABD DE DONDURUCU TIRLARA VEFAT ETMİŞ İNANLAR ALINIRKEN THY BİZE 799 DOLARA BİLET SATMANIN DERDİNDE İDİ…

ABD’de kendi insanlarına bile sağlık hizmeti sunamzken yabancı bir vatandaş olarak orada yaşadığım sıkıntı ve problemi anlatamam… Tamam THY de pandemini olmasını istemezdi bizde ancak gidiş dönüş biletim olduğu halde 7 sefer değişltirilen biletim sonuçta hiçbir işe yaramamış ve yurda dönmek isterseniz 799 dolara tahliye uçuşu için bilet almanın dışında bize seçecek sunuldmadı. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir.

ABD ‘de Sağlık sistemi çökmüş sağlık çalışanlarına bile maske bulunamıyor bir çok sağlık çalışanı riskli olduğu için görev yerine gitmemeye başlamıştı.Gruplar kurulmuş evlerde maske dikiliyordu.Gemiler ,spor alanları hastaneye çevrilmiş fakat yine yetersiz kalıyordu.

Mahkumlara büyük çukurlar kazdırılıp cesetler tırlarla taşınıp bu çukurlara gömülüyor haberlerini izliyorduk. Neden bu denli çok ölüm yaşandı sorusuna verilen cevaplar ise Amerika halkının %90’ ın da alerji rahatsızlığı mevcut mevsim dönüşlerinde zaten normal de de alerjisi olan kişilerin en az bir hafta hastanede yatması gerektiği Covid 19 unda bu sürecte geldiği için ölümlerin bundan sebep arttığı konuşuluyordu.

THY MANEVİ ZARARLARIMI HİÇ BİR ŞEKİLDE GİDEREMEZ ANCAK MADDİ KAYIPLARIMI HEMEN GİDERMELİDİR…

Ben ABD’ye giderken seyahatimi 2 ay olarak planlamıştım. Ancak 5 ay orada çaresiz bir şekilde THY tarafından bekletildim. İşin garip yanı medyaya yansıyan haberlere göre sanki THY bileti olmayan vatandaşlarmızdan hiçbir bilet bedeli almadan getiriliyormuş imajı verilmesi doğru değil. Aksine dönüş biletimiz olduğu halde 799 dolara yeni bilet sattılar bizlere.

10 BİN KM ÖTEDE ÜSTANBUL’DA Kİ İŞLEFRİNİ AKSATMADAN YAPTI…

Peki Nurşen başkanım siz İstanbul’da olmadığınız halde hem buradaki işlerinizi yönettiniz , hem de Afrika’nın beş ayrı bölgesinde iftar verdiniz biraz bunlardan bahseder mi siniz ?

Evet bizler yönetim olarak ciddi bir şekilde organize olduk. Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak.10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla ilçemizde Covid 19 dan dolayı bir organizasyon yapamayacağımızdan Kent Konseyi Meclis Başkanımız Sayın Cemal Merdan başkanımızın onayını da alarak yürütme kurulu üyelerimizin maddi destek verdiği yasaklamaların olmadığı ve zor durumda ramazan geçiren din kardeşlerimiz için Uganda. Arakan, Afrika. Zimbabwe,. Burkina Faso bölgelerinde beş ayrı gün beş ayrı mekan da 350 kişiye iftar verilmesini sağladık.

BİZLER GÜZEL BİR AİLEYİZ… ZORLUKLAR BİZİ YILDIRAMAZ…

Diyabetliler ve Engelliler Derneği olarak ABD’de de olsam gerek yürütme kurulu ve gerekse Zeytinburnu'lu dostlarım ve de yönetim kurulum ile haberleşme yaparak listelerimizde bulunan Engelli ailelerinden 194 aileye Market kart, 92 aileye erzak kolisi 14 engelli bireyimize de tekerlekli sandalye desteğinde bulunduk.

ABD’de yaşadığım zorlu süreçten dolayı beni arayıp soran ,moral veren bütün başkanlarımıza ve dostlarımızı bir kez de gazeteniz aracılığı ile teşekkür ederim.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)