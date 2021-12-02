banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,874.32
ALTIN
768.03
DOLAR
13.45
STERLİN
17.97
EURO
15.32
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı Günü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı...
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor
Son Dakika
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor

Maltepeli kadınlara 'KADES' ve akıllı telefon semineri 

Maltepe Belediyesi, kadınlara yönelik “akıllı telefon kullanımı eğitimi” düzenledi. Şiddete uğrayan kadınların kullanacağı KADES uygulamasından, pandeminin hayatımıza soktuğu HES kodunun nasıl alınıp kullanılacağına dair birçok konu deneyimli uzmanlarca anlatıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2021 Perşembe 17:34
Maltepeli kadınlara 'KADES' ve akıllı telefon semineri 
banner171

 Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Başıbüyük Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde yaklaşık 50 kadına “akıllı telefon kullanımı eğitimi” verdi. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarının kullanımı, şiddete uğrayan kadınların kullanacağı KADES uygulamasına kayıt ve uygulamanın kullanımı, pandeminin hayatımıza soktuğu HES kodunun nasıl alınacağı, e-devlet uygulamasına nasıl kayıt olunacağı ve üzerinden yapılan işlemlerle bu uygulamaların nasıl indirileceği katılanlara uygulamalı olarak anlatıldı. Maltepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Adem Tosun tarafından verilen eğitimde katılımcılardan gelen sorular da cevaplandırıldı. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Taksi Denetlemesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Taksi Denetlemesi
Engelliler, Kendi Tasarımlarıyla Podyuma Çıktı
Engelliler, Kendi Tasarımlarıyla Podyuma Çıktı
İmamoğlu: En Çok İhti̇yaç Duyulan Şey İşsi̇zli̇ği̇n Azaltilmasi
İmamoğlu: En Çok İhti̇yaç Duyulan Şey İşsi̇zli̇ği̇n Azaltilmasi
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı Günü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı Günü
İBB’DEN HAYATI KOLAYLAŞIRAN UYGULAMA: ‘ENGELLİ HARİTASI’
İBB’DEN HAYATI KOLAYLAŞIRAN UYGULAMA: ‘ENGELLİ HARİTASI’

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169