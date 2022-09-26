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Maltepeli Kadınlar İçin Kurs Vakti

Maltepe Belediyesi’nin kadına danışma merkezlerinde, 2022-2023 eğitim dönemi düzenlenecek kurslarla başlıyor. 8 merkezde düzenlenecek ve el örgüsünden işaret diline, okuma-yazmadan pilatese, enstrüman kurslarından stilistliğe ve takı yapımına kadar birçok kurs kadınları bekliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2022 Pazartesi 09:53
Maltepeli Kadınlar İçin Kurs Vakti
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı kadın danışma merkezleri, 2022-2023 yılında da dopdolu kurslarla Maltepeli kadınların hizmetinde olacak. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nün usta öğreticileri eşliğinde meslek edindirme, genel kültür, sosyo-psikolojik destek, bireysel gelişim ve meslek edindirme gibi alanlarda verilecek kurslarla kadınlara destek olunacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

8 merkezde düzenlenecek kursların içerikleri ise şöyle;

Altın Yıllar Yaşam Merkezi: El örgüsü, resim dersi.

Başıbüyük Kadın Danışma Merkezi: Dikiş-giyim kursu, diksiyon kursu, el nakışı, el örgüsü, iğne oyası, işaret dili, kuaförlük (öz bakım), makrome, okuma-yazma ve pilates ya da savunma sporu.

Esenkent Kadın Danışma Merkezi: Dikiş-giyim kursu, el nakışı, el örgüsü, iğne oyası, makrome, okuma-yazma.

Fındıklı Kadın Danışma Merkezi:Amigurumi (oyuncak yapma sanatı), bağlama kursu, el örgüsü, diksiyon kursu, dikiş-giyim kursu, kuaförlük (öz bakım), mefruşat, savunma sporu, okuma-yazma, işaret dili, iğne oyası.

Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi: Dikiş-giyim kursu, iğne oyası, mefruşat, spor (pilates), stilistlik, okuma-yazma.

Küçükyalı Kadın Danışma Merkezi: El örgüsü, işaret dili, iğne oyası, okuma-yazma, takı kursu.

Üreten Engelliler Merkezi: Dekoratif ahşap süsleme, ev tekstil ürünleri hazırlama, geleneksel el nakışları, keçe yapımı.

Cevizli Kadın Danışma Merkezi: İğne oyası, okuma-yazma, biçki dikiş. (22.09.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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