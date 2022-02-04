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Maltepeli Çocuklar Tatilin Tadını Aquapark'ta Çıkardı

Maltepe Belediyesi sömestir tatilinin son günlerini yaşayan Maltepeli çocukları Aquapark’a götürdü. Deneyimli eğitmenler eşliğinde çocuklar su parkının tadını çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2022 Cuma 09:18
Maltepeli Çocuklar Tatilin Tadını Aquapark'ta Çıkardı
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Maltepe Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için etkinliklerini sürdürüyor. Bir yandan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki Sömestir Çocuk Oyunları Tiyatro Şenliği devam ederken Spor İşleri Müdürlüğü de çocukları farklı spor etkinlikleri ile buluşturuyor. Bowling ve Game of Pool etkinliklerinin ardından Maltepeli çocuklar bu kez de İstanbul Bayrampaşa’da yer alan Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’ndeki Aquapark’ta (su parkı) tatilin tadını çıkardılar.

Maltepe Belediyesi Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nun eğitmenleri eşliğinde Maltepe’den Bayrampaşa’ya giden çocuklar, burada hem Maltepe Belediyesi’nin hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitmenleri gözetiminde su parkında eğlendiler. 10-14 yaş arası çocukların katılabildiği ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik ile Maltepeli çocuklar, eğlence dolu bir gün geçirdiler

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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