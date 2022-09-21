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Maltepe’de “Toplu İş Sözleşmesi” Halaylarla Kutlandı

“Toplu İş Sözleşmesi” görüşmelerinde mutlu sona ulaşan Maltepe Belediyesi’nde anlaşma, emekçiler ve yöneticilerin bir araya geldiği bir törenle kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 17:30
Maltepe’de “Toplu İş Sözleşmesi” Halaylarla Kutlandı
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Maltepe Belediyesi, belediye emekçileriyle imzaladığı toplu iş sözleşmesi için bir tören gerçekleştirdi. Maltepe Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası’na bağlı emekçiler arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri geçtiğimiz günlerde mutlu sona ulaşmıştı. Yaklaşık bin 700 işçiyi ilgilendiren sözleşme ile Maltepe Belediyesi, emekçilerinin talepleri karşılayan bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma, halayların çekildiği bir törenle kutlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

‘BİZİM İSTEDİĞİMİZ TABLO BU’

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen törene Maltepe Belediyesi ve DİSK Genel - İş Sendikası yöneticileri ile birlikte belediye emekçileri katıldı. Törende konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Başta Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç olmak üzere, bu tabloya emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim istediğimiz tablo bu.” diye konuştu. Ülkenin ekonomik koşullarının zorluğuna dikkat çeken Çalışkan, “Bu toplu iş sözleşmesinin Maltepe halkına, Maltepe Belediyesi’ne ve emekçilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BAŞKAN KILIÇ: ÖNCE EMEKÇİLERİMİZİN MUTLU OLMASINI İSTEDİK

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde dinlediği emekçilerin bu zorlu ekonomik koşullarda insanca yaşama taleplerine hak verdiğini belirterek, “Önce çalışanımızın mutlu olmasını istedik. Görüşmeleri yürüten sendika temsilcilerimize, şube başkanlarımıza ve çalışma arkadaşlarına göğsümü gere gere, gururla, onurla teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Kılıç, “Bu karar, verilen rakam, ananızın ak sütü kadar helaldir. Türkiye’nin gerçeklerinin farkındayız. Mevcut gerçeklere göre koşullarımızı ayarlayarak bu sözleşmeye imza attık. Birlikte kardeşçe, kimseyi ayrıştırmadan Maltepe’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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