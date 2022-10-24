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Maltepe’de Cumhuriyet coşkusu Göksel’le yaşanacak

Maltepe’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Göksel konseri ve 1923M yüzme yarışı ile yaşanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 14:14
Maltepe’de Cumhuriyet coşkusu Göksel’le yaşanacak
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Maltepe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü iki büyük etkinlik ile kutluyor. Türk pop müziğinin güçlü kadın yorumcularından ve şarkı yazarı Göksel’in sahne alacağı konser ve Maltepe sahilinde gerçekleşecek olan 1923M yüzme yarışı ile Maltepe’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu gün boyu yaşanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

GÖKSEL MALTEPELİLERLE BULUŞUYOR

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz düzenlenecek programda Göksel, sevilen şarkılarıyla Maltepeli vatandaşların bayram coşkusuna eşlik edecek. Konser öncesinde saat 19.00’da Maltepe Belediyesi ana hizmet binası önünde Maltepeli vatandaşlar Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle fener alayı yürüyüşü gerçekleştirecek. Fener alayı sonrasında Göksel, Altayçeşme Mahallesi Oba Sokak No:16’da bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin yanındaki alanda saat 20.00’de sahne alacak. Göksel geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirerek Maltepe’de unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı konserine imza atacak.

KULAÇLAR CUMHURİYET AŞKIYLA ATILACAK

Maltepe Belediyesi’nin Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşecek 1923M yüzme yarışında ise Maltepe sahilinde Cumhuriyet için yüzülecek. Geçtiğimiz sene de yapılan etkinlik, bu sene Cumhuriyet’in 99. Yılına ithafen, “99. yıla 99 sporcu” sloganıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında amatör ve profesyonel sporcular Maltepe sahilinde bir yüzme yarışı gerçekleştirecek. Saat 1.00’de başlayacak olan yarış ile Cumhuriyet’e ve değerlerine selam durulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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