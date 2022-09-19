Maltepe’de “Atıksız Yaşam Mümkün”

Evden atık getiren vatandaşlara pazar ihtiyaçlarını görmeleri için bez torba hediye edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Atıksız Yaşam Mümkün” etkinliği kapsamında kurduğu stantta, vatandaşlara elektronik atıklar, geri dönüşüm atıkları gibi konularda bilgi verdi. İlki Altayçeşme Mahallesi’ndeki semt pazarında gerçekleştirilen ve diğer noktalarda da ilerleyen haftalarda devam edecek etkinlikte belediyenin atık yönetim sistemiyle ilgili broşür de dağıtıldı. Vatandaşlardan gelen soruların da yanıtlandığı etkinlikte evden atık getiren vatandaşlara pazar ihtiyaçlarını görmeleri için bez torba hediye edildi. Belediyenin bu uygulaması vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )