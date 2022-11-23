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Maltepe’de ara tatilde 3 bin çocuk tiyatroyla buluştu.

Maltepe Belediyesi’nin ara tatil için düzenlediği Çocuk Şenliği’nde yedi tiyatro oyununu 3 bin çocuk izledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2022 Çarşamba 11:25
Maltepe’de ara tatilde 3 bin çocuk tiyatroyla buluştu.
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Maltepe Belediyesi’nin bir haftalık ara tatilde Maltepeli çocuklar için düzenlediği “Çocuk Şenliği” sona erdi. 
Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen şenliğe 3 bin Maltepeli çocuk katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 


Şenlikte yedi gün boyunca yedi ayrı tiyatro oyunu gösterimi yapıldı.
Birbirinden farklı öykülerin sahnelendiği oyunlarla çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.


 Şenlik kapsamında Mavi Kumpanya “Bilmeceli Oyun”, “Elma Dersem Çık!” , “Bacası Tüten Ev”, “Konuşan Kalemler”, “Hansel ve Gretel Doğa Dostları”, Mask-Kara Tiyatrosu
“Merhaba Gölgem”, Tiyatro Labirent “Yıldız Elması” isimli çocuk oyunlarının gösterimlerini gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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