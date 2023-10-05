Maltepe Belediyesi’nin 2024 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

Toplantıda Mali Hizmetler Müdürlüğünün Maltepe Belediye Başkanlığı’nın 2024-2025-2026 Mali Yılları Bütçesi ile ilgili teklifi görüşüldü. 2024 yılı performans programı uygulaması ve bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

Maltepe Belediye Meclis üyesi ve Mali Hizmetlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner, bütçe üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Bütçe gider gerçekleşme tablolarını sunan Döner, ekonomik krize karşın şartları tümüyle zorlayarak gelir-gider tablosunu korumaya çalıştıklarını söyledi. Bütçenin sunulmasının ardından siyasi partilerin Meclis Grup Başkanvekilleri ile meclis üyeleri bütçe üzerine konuşma yaptı. Ardından bütçeye ilişkin maddeler tek tek açık oylamayla oylandı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

MALTEPE’NİN KAYNAKLARINI HİZMET İÇİN KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bütçenin onaylanmasının ardından konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bütçe görüşmeleri sırasında katkı sunan herkese teşekkür ederek “Koşullar ne olursa olsun, birlikte yönetmeye, Maltepe'nin kaynaklarını Maltepe'ye hizmet için kullanmaya devam edeceğiz.” dedi. 2014 yılında Maltepe’de görevi devraldıklarında halkın taleplerini dile getiren seçim bildirgesiyle yola çıktığını anımsatan Kılıç “Maltepe seninle değişecek demiştim. Maltepe kozmopolit, gelişmekte olan bir kent. Bu değişimin yerel yöneticilerin katkısıyla olabileceğine, vatandaşların yol gösterici olacağına inanmıştım.

Mart 2014 yılında görevi devraldığımızda Maltepe’nin 430 bin civarında nüfusu varken bugün resmi kayıtlara göre nüfus 530 bini geçti. Bu şu anlama geliyor. Görev yaptığımız sürede her yıl Maltepe’ye 15 bin kişi taşınmıştır. Bir yere taşınmaya karar verdiğinizde eğer o kentte güvenli, huzur içinde hissetmiyorsanız o kente taşınmazsınız. Bugün görüyoruz ki Maltepe sürekli nüfusu artan bir ilçe konumuna geldi. Bu ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu da gösteriyor çünkü Maltepe’de katılımcı demokrasi hayat bulmuş durumda. Dayatan değil danışan bir belediyecilik anlayışıyla bu on yılı geride bıraktık. Seçim sandıklarından çıkan sonuçlarda bu anlayışla yola çıktığımızda halkında destek verdiğini gösteriyor.” dedi.

MALTEPE’NİN KANGREN HALİNE GELMİŞ SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ

Maltepe’de kangren haline gelmiş sorunları çözdüklerini ifade eden Kılıç, “Maltepe meydanındaki trafiği yer altına indirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevi devraldığı gün yanına gittim. En zor koşullarda Maltepe meydanında tüneli açtık. Maltepe’nin meydanı yoktu. Maltepe’de 20 bin metrekarelik meydana kavuşacağız. Sayın İmamoğlu ve ekibine bir kere daha teşekkür ediyorum.” diye sözlerine devam etti.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi M’EXPO projesinin inşa edileceği alanda yirmi gün önce hafriyat alımının onaylandığının müjdesini paylaşan Kılıç “M’EXPO projemize Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız güvenerek onay verdi. Bu proje Maltepe halkının, İstanbul’un, Türkiye’nin projesidir. Milli bir projedir. Maltepe park alışveriş merkezinin yanından Kadıköy rıhtımına uzanan tramvay projesini hayata geçireceğiz. Maltepe’ye 10 tane tramvay durağı gelecek. Fuar ve tramvay projelerini hayata geçirmek için Maltepe’de üçüncü dönemde yeniden göreve talibim. Bize güvenip onay veren yetkililere teşekkürü bir borç biliyorum. Bu seçimin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)