Maltepe Adalet Meydanı Açılışında Altay Ve İmamoğlu’ndan ‘ADALET’ Vurgusu

Maltepe Adalet Meydanı; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete açıldı. Törende konuşan Altay ve İmamoğlu, açılışı yapılan alanın adından hareketle ‘adalet’ vurgusu yaptı. Altay, “Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığını, biz, inşallah 81 ilde herkese adil davranarak, yönetimde adaleti hayatın her alanında ortaya koyarak, inşallah her milletten daha çok adaleti hak eden bu milleti gerçekten adaletle buluşturacağız” derken; İmamoğlu, “Siyasi ayrımcılığı, ‘Siyaseten partizanlık yapma anlayışını bu kurumdan söküp atacağız’ demiştik; attık. Ve bu ruhu, ülkemizin her yerinden söküp atmalıyız ki, rahat edelim, huzura erelim” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamuya ait alanlardaki usulsüz işgalleri ortadan kaldırarak, Maltepe’ye çağdaş ve modern bir meydan kazandırdı. Maltepe Adalet Meydanı; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımlarıyla açıldı. Açılış töreninde sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Kılıç, İmamoğlu ve Altay birer konuşma yaptı.

ALTAY HATIRLATTI: “15 HAZİRAN 2017’DE ANKARA'DAN BİR YÜRÜYÜŞ BAŞLADI”

“15 Haziran 2017’de Ankara'dan bir yürüyüş başladı” hatırlatmasında bulunan TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “O yürüyüş, burada bitti zannedilmesin. Adalet yürüyüşüne burada bir ara verildi, bir mola verildi. Ve bu yönüyle de bugünkü bu güzel eserin isminin ‘adalet’ olması, gerçekten çok anlamlı ve çok önemli. Hep söylenir: Bütün dinler, adalet üzere gelmiştir. Bütün peygamberler, adalet üzere gelmiştir. Ve insanların yönetimlerden beklediği, adalettir. Onun için biz, ‘Devleti idare ettiğimiz gün, devleti üç şeyle buluşturacağız’ diyoruz: Ahlakla, liyakatle, adaletle. Biz, devleti yönettiğimiz gün, milleti de üç şeyle buluşturacağız diyoruz: Huzurla, refahla, mutlulukla. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığını, biz, inşallah 81 ilde herkese adil davranarak, yönetimde adaleti hayatın her alanında ortaya koyarak, inşallah her milletten daha çok adaleti hak eden bu milleti gerçekten adaletle buluşturacağız” dedi.

“KREŞE KAVUŞAN ÇOCUK, YURDA KAVUŞAN GENÇ; BİRER ADALET ÖRNEĞİDİR”

İstanbul’da yerel yönetim anlamında adaletin var olmaya başladığını belirten Altay, “Kreşe kavuşan çocuk, işe kavuşan genç, yurda kavuşan genç, ucuz mazot, ucuz tohum alan çiftçi ve bunların herkese eşit yansıtılması, birer adalet örneğidir. Çocukları kreşle buluşturup, anneleri iş kadını yapmak, hayatın içine sokmak adaletin en güzel örneğidir. Artık İstanbul'da toplumun bütün kesimlerine, eşit ve adil hizmet eden ve toplumun bütün kesimlerine değen bir belediye var. Bu belediye, bu kültür, umarım ve dilerim, Ekrem Başkan'dan sonra da artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kalıcı bir kültürü, ritüeli olur” diye konuştu. “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında temeli atılan ya da hizmete alınan bazı tesislerin temel atma veya açılışlarına katıldığını hatırlatan Altay, şunları söyledi:

“150 GÜNDE 150 PROJENİN ÇOĞU AK PARTİLİ BELEDİYELERİN YÖNETTİĞİ İLÇELERDE…”

“Etkinliklerin çoğunluğu, AK Partili belediyelerin yönettiği ilçelerdeydi. Bu da adalettir işte. Adalet budur. Böyle bakabilmek lazım. Dün, Tuzla'da yaşanan partizanlık değil -ben sizi uyardım- bu, hazımsızlık. ‘Çatır çatır çatlıyorlar’ diyorum. ‘Hazmedemiyorlar’ diyorum. Ve bazen bunu yansıtıyorlar nezaketlerinden kopup. Bunu ben partizanlıktan ziyade, bir hazımsızlık olarak görüyorum. Ve bu hazımsızlık, bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Vallahi Başkan, birileri çatlasa da patlasa da İstanbulluyu hak ettiği hizmetlerle buluşturduğun için; partim adına, Bay Kemal adına, İstanbul milletvekili olarak, İstanbullu biri olarak şahsım adına sana çok teşekkür ediyorum. İstanbullu, hiç şüphesiz her şeyin en güzeline layık. Maltepe her şeyin en güzeline layık.”

İMAMOĞLU: “İSMİ ‘ADALET’ OLAN BİR MEYDANIN HEYECANINI YAŞIYORUM”

“Maltepe'de olmanın, ismi ‘adalet’ olan bir meydanın, bir parkın açılışını yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum” diyen İmamoğlu, kendilerinin de İstanbul’u “adil, yeşil ve yaratıcı” bir kent konumuna getirmek amacıyla yola çıktıklarına vurgu yaptı. “Büyük kent demek, bazen büyük imkanlar, büyük fırsatlar demektir” diyen İmamoğlu, “Ama eğer o kentte var olan imkanlar ve fırsatlar eşit dağıtılmıyorsa, vatandaşımız o nimetlerden eşit bir biçimde yararlanmıyorsa, ortada çok büyük bir sorun var demektir. Ama şunu söyleyeyim: Eğer bu konunun önünde dirençli bir biçimde duracak kitle yoksa, insanlar yoksa, o zaman daha büyük sorun var demektir. Adaletsizlik, birlik ve beraberlik duygusunu yakar, hatta toplumları içten içe yıkan bir sürece dönüşür” ifadelerini kullandı.

“HALKIN İRADESİ SÜRECE HAKİM OLDU”

İstanbul’un, adaletsizlik ile birlikte kent yoksulluğunu yıllardır ağır şekilde hisseden bir şehir olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Kentlerde oluşan bu yoksulluk üzerinden bile siyaset yapıp, bunu sömürüp, buradan siyasi fayda elde etmeyi kendisine siyasi yol olarak tercih edenler oldu. İstanbul'da ortaya koyduğumuz adil, yeşil, yaratıcı kent manifestomuza sizler destek verdiniz. Halkın iradesi sürece hakim oldu. Dolayısıyla aslında siz, İstanbul'da işte o adaletsiz dönemi yıktınız ve yeni bir dönem başlattınız” diye konuştu. İstanbul’un bütçesini bir avuç insana değil, kent yoksulluğunu gidermeye ve kentsel adaleti sağlamaya harcayan bir yönetimin göreve geldiğini kaydeden İmamoğlu’nun konuşmasının satır başları şunlar oldu:

“İSTANBUL'DA ADİL BİR SÜRECİ VAR ETMEK İÇİN…”

“Zor durumdaki ailelerin çocuklarına süt dağıtırken… Mahallelerde kreş açarken… Öğrencilere karşılıksız burs dağıtırken… Olmayan, sıfır olan yurt sayısını, 3000’e çıkartırken… Küçük çocuklu annelerin, bu şehirde imkanı olmayan annelerin seyahat etmelerini ücretsiz bir biçimde sağlarken… Kent Lokantalarını hizmete açarken… Temelde bakışımız; İstanbul'u adil bir kent yapmaktır. İstihdam Ofislerini kurup, on binlerce İstanbulluya iş imkanı bulmaya gayret ederken… İstanbul'un çiftçilerine, kırsaldaki kalkınmayı da desteklemek için desteklerini ortaya koyarken… Üretici pazarlarını açarken… İstanbul, adil bir şehir olsun istiyoruz. Kurduğumuz inanç masasıyla, İstanbul’da tüm inanç gruplarına eşit davranırken ve her inanç grubunun ihtiyaçlarını tespit edip, çözümlerine koşarken… Her inanç grubundan insanın Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışmalarıyla ve o insanların ihtiyaçlarına cevap vermelerini sağlarken… İstanbul'da adil bir süreci var etmek için bunları yaptık.”

“İBB TARİHİNDE İLK DEFA KADINLAR OTOBÜS ŞOFÖRÜ, VATMAN, GENEL SEKRETER YARDIMCISI…”

“Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa kadınlar otobüs şoförü, vatman, zabıta, itfaiyeci, metro istasyonu amiri, otopark görevlisi, cankurtaran, denizci… Sadece o da değil; tarihinde ilk defa genel müdür, tarihinde ilk defa genel sekreter yardımcıları, tarihinde ilk defa genel müdür yardımcıları olabiliyorsa; İstanbul, adil bir kent olsun diye yapıyoruz. Onun için Adalet Meydanı’nı açıyor olmanın Maltepe'de özel bir heyecanını yaşıyorum. Elbette bu heyecanımda, Maltepe'nin bu ülkedeki adalet arayışını simgelerinden biri olmasının da etkisi var. Elbette bu heyecanımda, Türkiye'de sosyal adalet denince ilk akla gelen partinin mensubu olmaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğum, Cumhuriyet Halk Partisi olmasının da etkisi var. Maltepe Adalet Meydanı, her açıdan anlamlı ve her açıdan güzel bir meydan. Burada böyle bir meydan oluşurken, başka bir heyecanım da değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye slogan haline getirttiği hak, hukuk, adalet mücadelesinin simgesi olmasının da heyecanımda büyük bir etkisi var. Buradaki işgali ve buradaki eksikliği gidermeyi, buranın mutlaka adalet kavramıyla anılmasını bana öneren Sayın Ali Kılıç'a yürekten teşekkür ediyorum.”

“PARTİZANLIĞI SÖKÜP ATTIK”

İstanbul’un 39 ilçesine eşit hizmet etme prensibiyle yol yürüdüklerinin altını çizen İmamoğlu, “Hiçbirini birbirinden ayırmıyoruz. Hepsine hizmet götürüyoruz. 39 ilçesi de bizim için önemli. Siyasi ayrımcılığı, ‘Siyaseten partizanlık yapma anlayışını bu kurumdan söküp atacağız’ demiştik; attık. Ve bu ruhu, ülkemizin her yerinden söküp atmalıyız ki, rahat edelim, huzura erelim. Biz, milletin parasını harcıyoruz ve milletin parasıyla faydalı işler yapma gayreti içerisindeyiz sizleri mutlu etmek için. Memleketimizin parası, hiçbir şahsa ve hiçbir siyasi partiye ait değildir. Geçmişten bugüne, yapılan her hizmete elbette teşekkür ediyoruz. Ama yapılan yanlış işleri de eleştiriyoruz, eleştirmeye devam edeceğiz. Ama şunu yapacağız; bu kültürü oluşturacağız ve oluşturuyoruz da. Biz, İstanbul'da başlattığımız bu anlayışı şöyle ifade ediyoruz: Tabii ki siyasi kimliğimiz var, tabii ki siyasi gömleğimiz var. Ama Genel Başkanımızın dediği gibi; parti rozetimizi çıkarttık. Buraya milletimizi temsil eden Türk bayrağımızı astık, koyduk, taktık ve milletimize hizmet ediyoruz. Dolayısıyla milletimiz adına yaptığımız bu işler, milletimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

PROVOKASYON UYARISI

“Bizi provoke etmeye, bazen bizim toplu bulunduğumuz ortamlarda bizi kışkırtmaya, bize sözüm ona birtakım kötü sözler söyletmeye veya hareketler yaptırtmaya çalışanlar olacak” diyen İmamoğlu, “O, onların kurnazlığı olsun. Sizler, lütfen uyanık olun ve akıllı olun. Bunu asla müsaade etmeyin. Kötü söz, sahibine aittir, bizim milletimize asla yapışmaz. O bakımdan, umursamayın. Mutlu olun, içiniz ferah olsun. Emin olun ki; hep birlikte çok mutlu olacağımız Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılında büyük bir değişim, ülkemize geliyor. Hep birlikte çok mutlu olacağız. Cumhuriyet’imizin 99’uncu yılını üç gün sonra hep birlikte kutlayacağız. Ve kronometre 365’ten geri saymaya başlayacak. Hep birlikte heyecanla, o 100’ncü yıl kutlamasının ipini çekerken, o süreç içerisinde hep birlikte sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Birlikte çalışacağız. Bütün detayları unutacağız. Bizi strese sokan bütün konuları unutacağız. Her insanımıza güler yüzlü bir şekilde cevabımızı vereceğiz. Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KILIÇ’TAN İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Maltepe’deki alanın yıllarca işgal edildiğini belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Kamunun kullanması gerekirken, birilerinin cepleri dolduruldu” dedi. İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra verdiği talimatla çalışmaların başladığını kaydeden Kılıç, “Burayı da yeniden Maltepe halkının tören alanı olarak kazandırdık. Öncelikle şahsınızda tüm çalışma ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan yola çıktığında, Türkiye'nin temel bir sorunu olan ‘Adalet’ diye yola çıkmıştı. Ve milyonlarla burada buluştuktan sonra, istedik ki buranın adı da ‘Adalet Meydanı’ olsun. Sayın Belediye Başkanım, sahilimizde işgaller devam ediyor. Hala işgallerimiz var Büyükşehir sahası içerisinde. Bunların, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da temizlenerek Maltepe halkının hizmetine açılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altay, İmamoğlu, Kılıç, Çalık ve Maltepe halkı tarafından kesilen kurdele ile Maltepe Adalet Meydanı, vatandaşların hizmetine resmen girmiş oldu.

MAYDAN, HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDECEK

Toplam 4.760 metrekare alana sahip Yalı Mahallesi’ndeki Maltepe Adalet Meydanı, üçüncü şahısların işlettiği işletmenin proje alanından uzaklaştırılması ile açığa çıkan boşluğun, vatandaşların kullanımına açılması ve rekreasyon ihtiyacının karşılanması ile oluşturuldu. Meydan, yakın çevrede bulunan yeşil alanlar ile bütünleşik bir yaklaşımla tasarlandı. Proje alanında 2.010 metrekare sert zemin, 2.750 metrekare yeşil alan üretimi gerçekleştirildi. İçinde bir tören alanını da barındıran meydan; çocuklar, gençler, yaşlılar ve öncelikli olarak düşünülerek tasarlandı.

