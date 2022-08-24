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‘Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri’ne Büyük İlgi

Okçular Vakfı’nın dün başlayan, Ahlat ve Malazgirt’teki ‘Anadolu’nun Fethi Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri’ne ilgi büyük. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bin yıldır bu topraklardayız. Binlerce yıl daha buradayız demek için her 26 Ağustos'ta toplanıyoruz, toplanmaya devam edeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:17
‘Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri’ne Büyük İlgi
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Türklerin Anadolu’ya girişlerini simgeleyen Malazgirt Zaferi’ni kutlamak için

Okçular Vakfı tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Malazgirt ve Ahlat’ta düzenlenen anma etkinlikleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle şenlik havasında devam ediyor.

‘Anadolu’nun Fethi Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri’nin ikinci gününde Malazgirt’te, Atlı Oyunlar sahasında Malazgirt Belediye Başkanlığı Koşusu, Atlı Cirit Gösterisi, En Güzel Hayvan Yarışması – Oğlak Kuzu ve Malazgirt Kaymakamı Koşusu yapılacak. Akşam saatlerinde ise şehir merkezinde Gripin sahneye çıkacak. Saat 23.00 itibarıyla da TRT Gündem Ötesi Programı – Pelin Çift, şenlikler kapsamında kurulan han çadırından canlı yayın gerçekleştirecek.

Ahlat’taki ‘Anadolu’nun Fethi Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri’nin ikinci gün programında da Ulu Cami’den başlayarak Ahlat Meydanı’nda sona erecek bayrak yürüyüşü ve İmera konseri yer alıyor.

“VATAN ANNEDİR, ANADOLU'DUR”
Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bize ‘Altı yıldır Malazgirt'e niye gidiyorsunuz?’ diye soranlara, ‘Malazgirt'te toprağı dinlemeye gidiyoruz. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın askerlerinin bize söyleyecekleri var. Her yıl Malazgirt'teyiz. Bundan sonra da burada olacağız. Çünkü vatan annedir, Anadolu'dur’ diyoruz” dedi.

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Malazgirt'ten, Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Romanlar, Boşnaklar, Aleviler, Sünniler, yeni fetihler ve hedefler belirlemek üzere 951 yıl önce buradan kutlu bir yürüyüşe başladılar ve bin yıldır bu topraklardayız. Binlerce yıl daha buradayız demek için her 26 Ağustos'ta burada toplanıyoruz, toplanmaya devam edeceğiz. Eskiler, 'Hatırlamak kendine gelmektir' derler. Kendimize gelmek için burada toplanıyoruz. Burası vatan kokuyor. O bakımdan her yıl 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde vakıf olarak, elbette ki bu vatanın bir evladı olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapıyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimiz kutlu bir yürüyüşe hep birlikte devam edeceğiz."

Anma etkinlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin ardından, Ahlat’ta 25 Ağustos Perşembe, Malazgirt’te ise 26 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Okçular Vakfı Hakkında
Vakıf, başta okçuluk olmak üzere ata sporlarının milli, tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim nitelikleriyle kavranması ve kültürel bir bilinç̧ olarak benimsenmesi için çalışmalarda bulunuyor. Okçular Vakfı’nın kuruluşu Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği tarihe dayanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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