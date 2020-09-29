Malatyalılardan Eğitim Camiasına Moral Ziyareti

DERNEK BAŞKANI SARIKAYA HEMŞEHRİMİZ ZEYTİNBURNU KIZ İMAM HATİP LİESİ MÜDÜRÜ SEBİHA ŞAHİN KAYKI HOCAMIN NEZDİNDE BÜTÜN EĞİTİMCİLERİMİZE SAĞLIKLI BİR EĞİTİM YILI DLERİM DEDİ...

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya beraberinde yardımcısı Malatya ve Zeytinburnu Kitabnının yazarı Gazeteci Hüseyin Çetiner,Diğer yardımcısı aynı zamanda Zeytinburnu Gökalp Mahalle muhtarı Celal Ertuğrul ve yönetim kurulu üyeleri İş adamı Cengiz Kaçar ve İbrahim Balcı ile beraber hemşerisi olan Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sebiha Şahin Kaykı'yı ziyaret ederek Covid 19 dan dolayı zor günler geçirdğimiz bu günlerde başta müdürümüz olan üzere bütün eğitim camiasına sağlık sıhat içinde bir 2020-2021 eğitim öğtetim yılı geçirmelerini dilerim dedim.