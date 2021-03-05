Malatyalılardan Ak Parti'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

SARIKAYA VE YÖNETİMDEN DELİBALTA'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya beraberinde dernek başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner, Celal Ertuğrul yönetim kurulu üyeleri Cengiz Kaçar, İbrahim Balcı, Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Mahmut Şengül'den oluşan heyet Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A. Selami Delibalta'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundular.
Delibalta, STK'lardan sorumlu ilçe başkan yardımcı Fedai Özer, ilçe yönetim kurulu üyesi Cengiz Kaçar ve Bülent Salman ile beraber Malatyalılar heyetine kapıda samii bir şekilde karşıladılar. Görüşmede yeni seçilen il başkanı Zeytinburnu sorunları, Zeytinburnu Belediyesi hizmetleri, Ak Parti dönemimde Malatya'ya yapılan yatırımlar başta olmak üzere birçok konu konuşuldu. Pandemi nedeniyle ziyaret kısa sürede tamamlanarak gerçekleşti.