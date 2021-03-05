Malatyalılardan Ak Parti'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

SARIKAYA VE YÖNETİMDEN DELİBALTA'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya beraberinde dernek başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner, Celal Ertuğrul yönetim kurulu üyeleri Cengiz Kaçar, İbrahim Balcı, Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyes i Mahmut Şengül 'den oluşan heyet Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A. Selami Delibalta 'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundular.