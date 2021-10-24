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Malatyalılar CHP'Lİ Vekil Karabat'ı Bağrına Bastı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Özgür Karabat 21-24 Ekim Tarihleri arasında İBB 'nin İstanbul Yenikapı Miting alanında düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerini Eşi Dilek Karabat ile ziyaret etti. Ziyaret sırasında İstanbul Times Tv den Hüseyin Çetiner'e ve Radyo 44'e konuşan Karabat burada gördüğüm ilgi alaka ve samimiyetten dolayı adeta Malatya'lı olmadığım için üzülmedim dersem abartı olmaz diyerek Malatya'lılar'ın ilgi ve alakasına teşekkür etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2021 Pazar 12:52
Malatyalılar CHP'Lİ Vekil Karabat'ı Bağrına Bastı
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HABERİN DETAYLARI AZ SONRA

Son Güncelleme: 24.10.2021 13:10
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